BMW всмятку: на Алтае водитель влетел на детскую площадку и сбежал

Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске молодой водитель на BMW протаранил металлическое ограждение детской площадки и въехал на территорию, где обычно играют дети. Благо, было раннее утро и в тот момент малышей не оказалось. После случившегося водитель бросил искореженный автомобиль и сбежал, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около 5:50 часов 20 сентября в Горно-Алтайске на улице Ленина. Водитель автомобиля BMW 528i превысил скорость, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, а затем въехал на детскую игровую площадку. После этого водитель скрылся.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, он сильно смят.

– Я слышала грохот, сильный такой, страшный, — отметила одна из очевидцев аварии.

Через несколько часов полицейские установили личность и местонахождение парня, совершившего ДТП. Им оказался 21-летний житель Усть-Канского района. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он признался, что сидел за рулем BMW. Также правоохранители установили, что у сельчанина не было прав.

– В отношении водителя вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия» и по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», – отметили в ведомстве.

Кроме того, молодого человека привлекут к ответственности по ст.12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Напомним, ранее мы писали о том, что проблема неопытных водителей актуальна и для Алтайского края. За семь месяцев 2021 года в регионе произошло 64 ДТП по вине водителей со стажем менее двух лет. В этих авариях 7 человек погибли и 99 получили различные травмы

Среди самых распространенных нарушений ПДД выезд на встречную полосу, несоблюдения очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения, правил расположения автомобиля на проезжей части и правил обгона.

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В региональном управлении МВД рассказали подробности этой аварии (подробнее)