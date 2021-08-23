На Алтае по вине неопытных водителей 7 человек погибли и 99 пострадали

За семь месяцев 20201 года в Алтайском крае произошло 64 ДТП по вине водителей со стажем менее двух лет Фото: Олег УКЛАДОВ

За семь месяцев 2021 года в Алтайском крае произошло 64 ДТП по вине водителей со стажем менее двух лет. В этих авариях 7 человек погибли и 99 получили различные травмы, сообщает ГИБДД региона.

Почему случаются ДТП

– Проблемы аварийности с участием «молодых» водителей по-прежнему остаются актуальными для Алтайского края. Быстрая и рискованная езда, нарушение правил дорожного движения, неопытность, и при всем при этом неумение справиться с управлением автомобилем в критической ситуации – вот основные причины дорожных трагедий с участием неопытных автомобилистов, – отметили в ведомстве.

Среди самых распространенных нарушений ПДД выезд на встречную полосу, несоблюдения очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения, правил расположения автомобиля на проезжей части и правил обгона.

Серьезные аварии

29 июля в Тальменском районе 18-летний водитель за рулем Toyota Crown Majesta выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Fuso Fighter. В результате аварии два пассажира Toyota погибли на месте, водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Еще один пример несоблюдения элементарных правил дорожного движения произошел 30 июля на 137 километре Чуйского тракта в Тальменском районе. Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3009Z6, выехал на встречку и столкнулся с Nissan X-Trail. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе один ребенок – мальчик 2013 года рождения.

В ГИБДД отмечают, что одной из проблем начинающих автомобилистов является не только отсутствие навыков вождения, но и непонимание последствий, а также переоценка своих возможностей и возможностей автомобиля.

– Кроме того, «молодые» водители чаще остальных участников дорожного движения отвлекаются мобильные телефоны. – подчеркивают в ведомстве. – Они не только говорят по ним во время движения, пытаясь одной рукой справиться с управлением транспортным средством, но и успевают обмениваться с друзьями, родными, знакомыми текстовыми сообщениями, что в большинстве случаев приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями.

Проверка автошкол

Полицейские напоминают, что чаще всего в автошколах дают только минимальный уровень знаний и навыков, который нужен для сдачи экзаменов. Его не хватает для повседневного вождения автомобиля, как на городских дорогах, так и на загородных трассах.

Кроме того, во время проверок в автошколах находят нарушения. В июле в Новоалтайске привлекли к административной ответственности мастера производственного обучения, который работал с кандидатами в водители, будучи сам лишенный прав.

– Госавтоинспекция края обращается к будущим водителям с просьбой заключать договоры на обучение вождению только с проверенными автошколами, получившими заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным законодательством. Списки автошкол можно посмотреть на официальном сайте гибдд.рф в разделе «Онлайн-Справочники, Реестры» – «Автошколы», – резюмировали в ведомстве.

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