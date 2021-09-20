На Алтае сняли на видео медведей, которые вышли к людям

Медведей заметили неподалеку от реки Яломан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай сняли на видео трех медведей, которые спускались с холма. Роликом местные жители поделились с изданием «Новости Горного Алтая».

На кадрах ролика видны три медведя. Скорее всего, это мама с малышами. Животные хотели спуститься с холма к людям в окрестностях Яломана, но хищников спугнул лай собак и в итоге они решили уйти.

В комментариях пользователи удивились тому, что медведи подошли так близко к домам людей и активно обсуждали ролик. Многие предполагают, что звери вышли к людям, потому что у них нет пищи.

Вот, что написали жители региона:

– Страшно, но и животных жалко, видимо, совсем есть им нечего

– Зверям деваться не куда, люди вторглись на их территорию, вот и результат

– В тайге беспредел, животные это чувствуют, они еще покажут туристам, как их зовут и кто они такие, они все свои кластеры забросят, да хоть бы так и было, нечего лезть в лесной мир

– Еще в июле, в походе, поняли, что в этом году медведи устроят беспредел, в тайге ни ягод, ни кедровых орехов - бескормица!

– Кошмар какой! Так и на людей могут напасть.

В минприроды Алтайского края напоминают, что встретиться с дикими животными можно и в некоторых лесах региона.

– Если вы без сопровождения опытного специалиста, старайтесь издавать больше звуков - не резких и пронзительных, а только обозначая свое присутствие. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов. Носите с собой инструменты или предметы, с помощью которых сможете в случае необходимости пошуметь, – отметили в ведомстве.

В случае обустройства туристического лагеря специалисты минприроды советуют не оставлять мусор, особенно пищевые отходы - они привлекают животных. Закапывать их тоже не стоит, ведь те же медведи благодаря чуткому обонянию легко их обнаруживают и раскапывают.

Напомним, ранее мы писали о том, что туристы, путешествующие на лодке по Телецкому озеру, встретились с плывущим медведем и начали снимать видео, громко крича. Косолапый настолько испугался, что вначале даже развернулся и в панике закружил на одном месте. Туристов же это только позабавило. Судя по разговорам за кадром, предложения «оставить мишку в покое», все-таки звучали, но при этом медведя, который и так был усталый и тяжело дышал, продолжали нервировать. В какой-то момент подъехала еще одна лодка, тут рассерженный косолапый в обиде рванул на зевак.

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