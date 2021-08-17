Туристы во время прогулки по Телецкому озеру довели медведя до того, что он кинулся на лодку

Скриншот видео с vk.com/incident22

В сети (сообщество "Инцидент Барнаул") появилось видео, которое вызвало шквал негативных комментариев. Туристы, путешествующие на лодке по Телецкому озеру, встретились с плывущим медведем и начали снимать видео, громко крича.

Косолапый настолько испугался, что вначале даже развернулся и в панике закружил на одном месте. Туристов же это только позабавило. Судя по разговорам за кадром, предложения «оставить мишку в покое», все-таки звучали, но при этом медведя, который и так был усталый и тяжело дышал, продолжали нервировать. В какой-то момент подъехала еще одна лодка, тут рассерженный косолапый в обиде рванул на зевак. На этом запись обрывается.

- Приближаться к плывущим животным нельзя. Это небезопасно как для животных, так и для людей, - комментирует «КП»- Барнаул» Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды.

На памяти Батурина были случаи, когда туристы также близко приближались к медведю и в итоге дело заканчивалось тем, что рассерженный зверь переворачивал лодку, а люди оказывались в воде.

Смотреть видеосюжет 13 августа на Алтае туристы засняли на видео медведя, плывущего по Телецкому озеру

- Однажды компания на лодке встретила лося и даже пыталась привязаться к его рогам, в результате напуганный сохатый на скорости начал выносить лодку на берег, - рассказал специалист Минприроды.

По словам Евгения Батурина и медведи, и лоси - хорошие пловцы. В спокойном режиме они вполне могут переплывать даже грозное Телецкое озеро.

- Многие животные хорошо плавают, - заметил Батурин. - Например, реку Бию спокойно пересекают не только косули, но и белки. Опять же, если не будет препятствий, самое опасное из которых люди…

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, никаких переворотов плавательных средств в этот день не зафиксировано, значит, зевакам удалось благополучно отплыть от рассердившегося медведя.