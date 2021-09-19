«Скучнее некуда»: алтайские политтехнологи обсудили итоги выборов-2021

«Сибирская медиагруппа» пригласила известных политтехнологов Алтайского края Фото: Анна Перевощикова

Сегодня, 19 сентября, в 20:00 завершился третий и последний день выборов-2021. «Сибирская медиагруппа» пригласила известных политтехнологов Алтайского края, чтобы обсудить с ними плюсы и минусы выборной кампании этого года.

Ошибки

Как отметил политолог Константин Лукин, по сравнению с 2016 годом кампания этого года была более скучной. Связано это со многими факторами.

- Многие в этом году уповали на попытки договориться и расторговаться, думая, что это позволит достичь цели, - подчеркнул Лукин.

Согласен с мнением коллеги и политолог Антон Панкрашев. По его словам, на выборной кампании этого года также сказались ковидные ограничения.

- Для кандидатов это была отличная история с точки зрения сохранения бюджета, когда массовые мероприятия проводить нельзя. Но можно было вывести все в онлайн, однако партии не предлагали в интернете что-то интересное. Я думал, что если не региональные отделения, то хотя бы федеральные придумают какие-то фишки в режиме онлайн, но получилось все, как получилось, - отметил Панкрашев.

Политолог Сергей Асеев пояснил, что ни одна из оппозиционных партий не провела ребрендинг кадровой и программной составляющих, а Ярослава Шашкова заключила, что в проведении выборов не были заинтересованы ни избиратели, ни сами политики.

- Те политики, которые раньше собирали множество людей на встречах, были вынуждены их отменять из-за того, что никто не пришел. В этом году кандидаты, особенно представители бизнеса, были заинтересованы другими проблемами. Для многих кампания была вынужденной мерой: всегда шли, значит, и сейчас пойдем, - отмечает Шашкова.

«Люди не голосуют за новые проекты»

По мнению политолога Ярославы Шашковой, в Алтайском крае сейчас наблюдаются два феномена:

- рациональное голосование: люди признают парламентскую четверку, а за новые проекты не голосуют, так как очень осторожно относятся к неизведанному;

- жители региона голосуют методом исключения: ЛДПР – Жириновский постарел и не может уже так активничать, как раньше; «Справедливая Россия» не смогла предложить «внятную кампанию», а КПРФ – эта та галочка, которую можно выбрать вместо «Единой России».

Поэтому хорошие результаты КПРФ, по мнению экспертов, это не иначе, как способ протеста.

Отдельная тема для обсуждения – голосование молодежи. По мнению Сергея Асеева, во время голосования на участке он услышал, как две молодые девушки обсуждали, что пойдут голосовать за «партию Котиков» («Зеленая альтернатива», прим. Ред.) и кандидатов, чью бороду посчитают лучшей.

- Уже давно говорят, что общество у нас деградирует в плане культуры. Но это обычные граждане. Наши партии должны подстраиваться под избирателей, и если до них не дошло, то до них не дошли. А что касается тех, кто в силу протеста не голосует или, как говорят «сделал выбор пятой точкой», - то такая позиция тоже имеет право быть, - объяснил Сергей Асеев.

Еще одно наблюдение: жители сельских районов, в основном молодежь и люди среднего возраста, стали голосовать, отталкиваясь от того, как прошел их день. То есть, у них пропало стратегическое планирование, живут одним днем.

Какими будут избиратели в будущие два года – тоже не угадаешь. По словам Ярославы Шашковой, учитывая миграционные потоки в Алтайском крае, все может поменяться за один день.

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