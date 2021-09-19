В барнаульском 17-этажном доме рухнул лифт

Сейчас лифт ремонтируют Фото: Иван ВИСЛОВ

18 сентября в многоэтажном доме в Барнауле рухнул лифт. ЧП произошло по адресу Взлетная, 115, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул». Изначально жильцы дома подумали, что он сорвался с седьмого этажа и улетел в шахту.

– На видео видно, как люди выходят, и тут же лифт падает на первый этаж. Можно заметить резкий скачок камеры. Жильцы дома очень обеспокоены своей безопасностью, - написала участница сообщества.

По счастливой случайности, в момент поломки лифта внутри не было людей, и в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщают жильцы дома, сегодня поломку уже устраняют специалисты. Когда открыли шахту, обнаружили, что лифт экстренно затормозился и застрял на восьмом этаже, и не упал на первый, как подумали жильцы изначально из-за сильного грохота.

Сейчас владельцы квартир обсуждают полную замену лифта, так как это далеко не первая возникшая с ним проблема с 2018 года, когда дом был сдан.

Ранее в Барнауле чуть не рухнуло на ребенка зеркало в лифте. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Зеркало обрушилось через секунду после того, как ребенок вышел из лифта.

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Однако, живущие в этом доме горожане опровергают эту информацию (подробнее)