Лифт с детьми упал в барнаульской новостройке

3 Нояб. 05:05 2018-11-03T13:55:32+03:00

Однако, живущие в этом доме горожане опровергают эту информацию Фото: Иван ВИСЛОВ

Однако, живущие в этом доме горожане опровергают эту информацию

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В барнаульской новостройке упал лифт, в котором находились люди. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ЧП

Происшествие случилось в первом подъезде по адресу Павловский тракт, дом 297. Участники сообщества Barnaul22 уточняют, что в лифте находились две женщины с детьми.

- Люди спускались с четвертого этажа, в момент проезда с третьего на второй этаж произошло стремительное падение кабины лифта, которое закончилось на техническом этаже, - рассказал «КП» Николай. - Людей доставал лифтер через верхний люк лифта, с которого они вылезали на первый этаж. Многих интересует вопрос: лифт остановился благодаря срабатыванию тормозной системы или потому что падать дальше не куда было?

Он также отметил, что жители дома настаивают на проверки лифтов, и предоставление письменной отчетности.

- До этого случая лифты работали не корректно, доносился постоянный скрежет, и останавливались не в уровень с этажом, - пояснил собеседник.

К счастью, никто в этом происшествии не пострадал.

«Раздули»

Под постом люди начали возмущаться тем, что такой дом сдали в эксплуатацию, однако некоторые заверили, что тема сильно «раздута».

- Я живу в этом подъезде, все было не совсем так. Ребенок не так рассказал маме, мама соседям, а тут раздули уже. На втором этаже лифт тряхнуло, и он поехал на нулевой этаж, - написала Юлия.

- Лифты работают и никуда не падали. Живем в этом доме, - отметил Денис.

Некоторые заметили, что у лифтов несколько «ступеней» защиты от банального падения, а в этом случае он не падал, а тормозил.

- В лифтах есть «стопарники» работают по принципу ремня безопасности в машине. Если дёрнуть резко они блокируют спуск. Потом есть контроль лебедки которая поднимает и опускает. И самое главное лифт не упал скорей всего, как любит наш народ приукрашивать, а отработала автоматика которая опускает лифт на первый этаж, в экстренном случаи. Опускание без контрольное быстрее чем в дежурном режиме. От туда о ощущение падения. Но это не падение, а автоматика. Бывает при случаи сигнала пожар допустим. Дом новый могла сработать пожарка от запыления ДИПов (орфография автора сохранена – прим.ред), - предположил Артем.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю информация об этом лифте не поступала. «Комсомолка» пыталась связаться с управляющей компанией, обслуживающий дом, однако, там никто так и не взял трубку.