В Барнауле прошло открытие IV Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина

Фестиваль Золотухина проводится каждые два года в память о народном артисте России Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Барнауле открыли IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. Торжественная церемония состоялась в Молодежном театре Алтая, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Золотухинский фестиваль – это возможность познакомиться с творчеством наших ведущих театральных деятелей, коллективов, с новыми идеями подходами, исполнителями, режиссерами. Для совсем молодых актеров и режиссёров в образовательной части фестиваля есть возможность принять участие в мастер-классах выдающихся мастеров. Желаю всем достичь поставленных целей в рамках фестиваля. Актерам и режиссерам – новых успехов, побед, достижений, а зрителям – самых ярких эмоций и впечатлений, - поприветствовал участников фестиваля губернатор Виктор Томенко.

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Золотухина проводится каждые два года в память о народном артисте России, художественном руководителе Молодежного театра Алтая. Из-за пандемии четвертый по счету фестиваль пришлось перенести с 2020-го на 2021 год.

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот раз в афишу мероприятия вошли 11 спектаклей театров из разных регионов страны. В качестве гостя на фестиваль приехал театр на Таганке с постановкой режиссера Данила Чащина «Горка».

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Открыл театральный форум спектакль «Обыкновенная история» Кемеровского театра для детей и молодежи по одноименному роману Ивана Гончарова.

С полной афишей фестиваля можно ознакомиться здесь.

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

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