Без «красной дорожки» и Пикета: Как пройдут Шукшинские дни на Алтае

Фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

С 28 сентября в Алтайском крае стартует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни». Второй год подряд его переносят на осень из-за пандемии. При этом ограничительные мероприятия сохраняются. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

- В связи с все еще не очень благополучной эпидобстановкой нам пришлось отказаться от всех массовых уличных мероприятий – «красной дорожки», программы на горе Пикет, гуляний в Сростках, - говорит Елена Евгеньевна. - Фестивальные мероприятия пройдут на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей, с учетом разрешенной 50%-й наполняемости залов.

Речь идет о церемонии открытия, закрытия и кинопоказах. Так начнутся Шукшинские дни в краевом театре драмы. Также запланированы творческие встречи с писателями в библиотеках.

Что покажут

В этом году основной конкурс Шукшинского кинофестиваля состоит из 11 работ:

- «Блокадный дневник» режиссера Андрей Зайцев,

- «История одной картины» режиссер Руслан Магомадов,

- «Белый снег» режиссер Николай Хомерики,

- «Потанцуй со мной» режиссер Никандр Федоров,

- «Архипелаг» режиссер Алексей Тельнов,

- Двое видели козу» режиссер Андрей Носков,

- «Последняя «Милая Болгария» режиссер Алексей Федорченко,

- «Земля Эльзы» режиссер Юлия Колесик,

- «Не называй меня Вася» режиссер Альфия Шакирзянова,

- «На дальних рубежах» режиссера Максим Дашкин,

- «Кроличья лапа» режиссер Нана Джорджадзе.

Как ранее анонсировалось, открывать кинофестиваль будет лента «Земля Эльзы». В афишу конкурса короткометражных лент включено около 20 работ.

Где посмотреть

Конкурсные работы можно будет посмотреть не только в Барнауле, но и по краю, там, где имеются кинозалы:

- «Премьера»,

- «Пионер»,

- сеть «Киномир»,

- кинозалы учреждений культуры в селах Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и городов Алейск, Славгород, Змеиногорск, Заринск, Яровое, Камень-на-Оби, Бийск.

Официально все мероприятия завершатся 2 октября, но церемония закрытия и представление победителей кинофестиваля состоятся 1 октября на сцене городского Дворца культуры города Бийска.