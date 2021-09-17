Без «красной дорожки» и Пикета: Как пройдут Шукшинские дни на Алтае

Фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 28 сентября в Алтайском крае стартует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни». Второй год подряд его переносят на осень из-за пандемии. При этом ограничительные мероприятия сохраняются. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.
- В связи с все еще не очень благополучной эпидобстановкой нам пришлось отказаться от всех массовых уличных мероприятий – «красной дорожки», программы на горе Пикет, гуляний в Сростках, - говорит Елена Евгеньевна. - Фестивальные мероприятия пройдут на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей, с учетом разрешенной 50%-й наполняемости залов.
Речь идет о церемонии открытия, закрытия и кинопоказах. Так начнутся Шукшинские дни в краевом театре драмы. Также запланированы творческие встречи с писателями в библиотеках.
Что покажут
В этом году основной конкурс Шукшинского кинофестиваля состоит из 11 работ:
- «Блокадный дневник» режиссера Андрей Зайцев,
- «История одной картины» режиссер Руслан Магомадов,
- «Белый снег» режиссер Николай Хомерики,
- «Потанцуй со мной» режиссер Никандр Федоров,
- «Архипелаг» режиссер Алексей Тельнов,
- Двое видели козу» режиссер Андрей Носков,
- «Последняя «Милая Болгария» режиссер Алексей Федорченко,
- «Земля Эльзы» режиссер Юлия Колесик,
- «Не называй меня Вася» режиссер Альфия Шакирзянова,
- «На дальних рубежах» режиссера Максим Дашкин,
- «Кроличья лапа» режиссер Нана Джорджадзе.
Как ранее анонсировалось, открывать кинофестиваль будет лента «Земля Эльзы». В афишу конкурса короткометражных лент включено около 20 работ.
Где посмотреть
Конкурсные работы можно будет посмотреть не только в Барнауле, но и по краю, там, где имеются кинозалы:
- «Премьера»,
- «Пионер»,
- сеть «Киномир»,
- кинозалы учреждений культуры в селах Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и городов Алейск, Славгород, Змеиногорск, Заринск, Яровое, Камень-на-Оби, Бийск.
Официально все мероприятия завершатся 2 октября, но церемония закрытия и представление победителей кинофестиваля состоятся 1 октября на сцене городского Дворца культуры города Бийска.