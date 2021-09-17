В Барнауле передали в суд дело о групповом изнасиловании путаны

Поводом для разборок стал уход девушки из бизнеса Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи завершили расследование громкого уголовного дела о групповом изнасиловании девушки, которая занималась интимом за деньги, сообщили в пресс-службе регионального следкома. Надругательство над 18-летней путаной заказала её сутенерша, которая решила таким образом наказать «подчиненную».

Как уже ранее сообщала «Комсомолка», 8 апреля юную ночную бабочку позвала на серьезный разговор 20-летняя девушка, которая была её сутенером. Когда девушка зашла в квартиру, то вместе со знакомой там были двое мужчин 37 и 27 лет: они напали на потерпевшую, избили и начали насиловать. Надругательство длилось около суток, а когда мужчины отвлеклись, то девушка кинулась к окну, выбралась на карниз третьего этажа и стала звать на помощь. По чудесной случайности рядом находились ППС-ники, которые подхватили прыгнувшую со страху даму. Насильников задержали, как и сутенершу, организовавшую преступление.

Источник «КП» поделился, что поводом для разборок стал уход путаны из бизнеса. Это очень не понравилось «бизнесвумен».

- Девчонки работали у нее не на выезд, а «квартирницами» - принимали клиентов дома. На нее работала и пострадавшая, жила на квартире, встречалась с клиентами. Но оказалось, что деньги отдавала не все, например, говорила, что клиент приходил на час, а на самом деле он проводил там два или три часа. Потом вообще заявила, что уйдет от Тани (имя изменено, прим. ред). Та узнала обо всем и сказала, что не отпустит, пока она не отработает все деньги. Эта Таня жила с 37-летним парнем, он ей помогал рулить всей этой конторой. Он и «охранник» эту девчонку и насиловали. Но там не исключено, что в процессе приезжали и другие, но задержали только этих двоих, - подчеркнул собеседник.

В итоге, задержанным предъявили обвинение в иных действиях сексуального характера, изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном лишении свободы человека. Однако признавать вину обвиняемые не стали и даже сказали, что секс был по обоюдному согласию. Уголовное дело передали в суд.

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