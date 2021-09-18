Мамочки Барнаула зарабатывают на продаже грудного молока

Женщина предлагает молоко в заморозке Фото: Олег УКЛАДОВ

В интернете можно купить что угодно. Так, например, некоторые барнаульские мамочки пытаются заработать даже на… грудном молоке. Продается оно, как правило, в замороженном виде в специальных пакетиках. Средняя стоимость грудного молоко «алтайского производства» – 300 рублей за 100-125 мл. При этом каждая хозяйка грудного «молокозавода» нахваливает свой продукт:

«Грудное молоко сцеженное, замороженное. Сама кормлю грудью ребёнка 4 мес., соответственно я не пью, не курю, принимаю все необходимые витамины»;

«Соблюдаю диетическое здоровое питание, так как кормлю собственного ребенка. Соответственно, не курю и не пью. Ничем не болею».

«Я – не молокозавод, чтобы иметь сертификаты»

Корреспондент «Комсомолки» под видом заботливой тетушки, ищущей пропитание для своего новорожденного племянника, связалась с одной из мамочек.

- А есть ли у вас какой-то документ, подтверждающий качество молока? Может, справка от врача? – я сразу начала диалог с наступления.

- О каком документе идет речь? Есть сомнения, лучше не покупайте. Я кормлю собственного малыша, ему один месяц и десять дней. За своего ребенка отвечаю. В конце концов, я же не молокозавод, чтобы иметь документы, сертификаты, - оборонялась молодая мама.

Кормить ребенка нужно тем молоком, которое вырабатывается у матери именно на данный момент Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина предлагает молоко в заморозке. Поэтому сразу предупредила - если нужно свежее, то это не к ней. Такое она продавать передумала. Хотя, сначала собиралась – за четыреста рублей за порцию. Но, в конце концов, собеседница отказалась от этой идеи.

- А сейчас можно будет купить? - перехожу к делу.

- Да. Только продать могу максимум 25 замороженных пакетов. Молоко августовское.

- Если устроит, можно будет постоянно брать у вас? – интересуюсь.

- Не могу сказать. Пока что делаю банк молока, буду продавать только замороженное, если лишнее будет.

Дальше девушка прислала фотографии пакетов с молоком из холодильника. И стала уверять, что в замороженном продукте нет ничего страшного:

- У меня муж кормит дочь этим молоком, когда я отлучаюсь на тренировки в спортзал, - подытожила она.

Что думает врач по этому поводу

Между тем, барнаульский врач-педиатр Денис Фуголь уверен, что объявлениям о продаже грудного молока доверять не стоит.

- Лучшего питания для малыша, чем грудное молоко, нет. Однако это не значит, что оно может быть каким угодно. Во-первых, кормить ребенка нужно тем молоком, которое вырабатывается у матери именно на данный момент. То есть, малыш только родился, у женщины происходит лактация, и она кормит его именно этим молоком. Значит, донорское молоко, например, для новорожденного должно быть именно от той женщины, которая недавно родила. И так далее по возрасту, - объясняет доктор.

Кроме того, доктор не исключает, что женщина, продающая грудное молоко, вполне может заразить малыша:

- Риск передачи ВИЧ через грудное молоко составляет 30%. Помимо этого, передаться может, к примеру, открытая форма туберкулеза. Также ряд инфекций. В том числе, сифилис. Кроме того, если женщина, которая отдает свое молоко, принимает какие-то препараты, его компоненты тоже могут через молоко попасть в организм ребенка.

Также доктор Фуголь рассказал, что пока в России есть только один официально зарегистрированный банк донорского грудного молока. Он базируется в московском национальном научно-исследовательском центре здоровья детей. В этом учреждении специалисты тщательно проверяют как самих женщин, так и их молоко. И используется оно, как правило, для кормления глубоко недоношенных малышей.

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