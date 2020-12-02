Алтайские студентки представили молоко и питьевые сливки на основе ореховой муки

Растительные молоко и сливки Фото: предоставлено пресс-службой

На кафедре технологии хранения и переработки зерна Алтайского государственного технического университета усовершенствовали технологию производства растительного молока.

«Молоко и питьевые сливки, сделанные на основе растительного сырья, – это напитки, предназначенные для потребителей с индивидуальной непереносимостью лактозы и молочного казеина. Кроме этой категории населения, растительные аналоги молока и сливок популярны у вегетарианцев – как дополнительный источник легкоусвояемых протеинов, – считают на кафедре технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ. – Растительные молоко и сливки – достаточно новые, но развивающиеся виды продукции на российском продовольственном рынке».

В условиях промышленности растительные аналоги коровьего молока и сливок производятся из сои, различных видов орехов и злаков. Безусловно, самые вкусные из этого перечня – ореховые напитки.

На кафедре АлтГТУ предложили изменить известную промышленную технологию, и заменить ореховые ядра высокобелковой полуобезжиренной мукой из масличного сырья. На решение обозначенных задач и были направлены исследования студентов 1-го курса магистратуры направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья» – Анастасии Акинфеевой и Екатерины Запорожан, выполненные под руководством доктора технических наук, заведующей кафедрой «Технология хранения и переработки зерна» Елены Егоровой.

Студентки представили молоко и питьевые сливки на основе ореховой муки (размолотого промышленного жмыха орехов, имеющего пищевое назначение). К настоящему времени эти технологии уже отработаны и ждут своей реализации в условиях промышленного производства. Согласно прогнозам, себестоимость напитков должна быть ниже себестоимости таких же напитков из ядра орехов в 2–2,5 раза. Сейчас в разработке получение растительных аналогов молока и питьевых сливок из семян подсолнечника.

Сама возможность реализации идеи получения эмульсионных напитков типа «растительное молоко» и «растительные сливки» появилась благодаря специализированному оборудованию – генератору ультразвуковых волн, разработанному в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института АлтГТУ и обеспечивающему необходимые параметры обработки пищевых сред любого состава и консистенции.