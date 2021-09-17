На Алтае пройдет акция по бесплатному тестированию на ВИЧ

Алтайский край впервые присоединился к акции в 2020 году Фото: Олег УКЛАДОВ

С 25 по 26 сентября в Алтайском крае будет проходить Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», сообщили в региональном Минздраве.

- Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования проводится для того, чтобы привлечь широкое внимание к вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ, - пояснили в ведомстве.

Алтайский край впервые присоединился к акции в 2020 году. Тогда тестирование прошли около 500 человек в пяти городах региона. В этом году автобус акции проедет по трем городам: Барнаулу, Новоалтайску и Бийску.

- Ежегодное проведение акции – прекрасная возможность не только повысить уровень информированности, но и решить проблему доступности тестирования для населения. По статистике, порядка 30% всех ВИЧ-положительных людей не подозревают о том, что они заражены и нередко наличие ВИЧ-инфекции в организме выявляется случайно, например, при обследовании по поводу планового оперативного лечения. Поэтому мы стремимся сделать тестирование на ВИЧ ещё более доступным, - рассказывает главный врач Алтайского краевого центра СПИД Валерий Шевченко.

Провериться смогут все желающие. Тестирование проходит довольно быстро: у вас берут каплю крови и через 15 минут результат уже готов. Все это бесплатно и анонимно. Во время процедуры врачи расскажут о рисках заражения и важности приема терапии в случае положительного теста.

Медики считают, что доступная информация также позволит, в том числе, избежать негатива в сторону ВИЧ-положительных персон.

- Стигматизация и дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, к сожалению, все еще остаются обычным явлением. По этой причине многие люди боятся сдавать тест на ВИЧ и даже заходить в здания СПИД-центров, опасаясь осуждения. Мало кто знает, что ВИЧ-инфекция уже давно вышла за пределы ключевых групп и риск заражения есть у каждого, - говорит Татьяна Ломакина, руководитель организации, помогающей людям с ВИЧ «Жизнь Плюс».

Подсказка КП

Где можно будет провериться

Барнаул: 25 сентября с 12.00 до 18.00 по адресу пр. Ленина 57, парковка перед гостиницей «Центральная»;

Новоалтайск: 25 сентября с 12.00 до 18.00 – по адресу ул. 7-й микрорайон, 3-а, парковка перед магазином «Магнит»;

Бийск: 26 сентября с 12.00 до 18.00 – адресу ул. Советской, 205/2, ТРЦ «Ривьера».

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