В Алтайском крае наметилось снижение вновь выявленных людей с ВИЧ-инфекцией. За минувший год прирост составил 1705 человек. Специалисты связывают это со снижением охвата тестированием из-за пандемии.Для сравнения, в 2016 году в крае было выявлено порядка 2700 новых случаев ВИЧ-инфекции (на 12,4% меньше, чем в 2015 году), а в 2019 году - порядка 2200 случаев (на 9,3% меньше, чем в 2018 году).- В период пандемии снизился объем проводимых обследований, это повлияло на число выявленных людей с ВИЧ-инфекцией. Не исключено, что мы доберем эти цифры по итогам этого года. Уже сейчас с постепенным снятием ограничений и возможности оказания плановой помощи больше людей стали обращаться в больницы, наш кабинет анонимного бесплатного тестирования возобновил работу. В любом случае, мы готовы к любому развитию событий по итогам года, - рассказал руководитель алтайского краевого центра СПИД Валерий Шевченко.По словам специалиста, за последние пять лет наблюдается тенденция по снижению выявлений числа новых случаев. Цифры медленно, но стабильно уменьшаются, связано это с тем, что болезнь перестает быть табуированной, люди обращаются за помощью, снижается число ВИЧ-диссидентов, которые отказываются принимать терапию.- Другая тенденция заключается в изменении возраста пациентов. Если 10 лет назад наибольшее число пациентов составляли люди от 20 до 30 лет, то в последние пять лет возрастная категория расширилась, сейчас мы выявляем ВИЧ у людей от 25 до 40 лет. Также изменился основной путь передачи ВИЧ-инфекций. Раньше заражение происходило вследствие парентеральных вмешательств (инъекции), употребления наркотиков, сейчас более чем в 70 процентах случаев передача ВИЧ происходит половым путем, - сказал Валерий Шевченко.В целом в регионе с ВИЧ проживают 17300 человек.