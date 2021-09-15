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Общество15 сентября 2021 11:00

Жительница Барнаула отсудила у частной клиники 75 тысяч рублей за изуродованный нос

Изначально сумма иска была 500 тысяч рублей
Анна Кабанова
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После операции лицо девушки оказалось изуродовано из-за провала хрящевой части носа

После операции лицо девушки оказалось изуродовано из-за провала хрящевой части носа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2018 году жительница Барнаула обратилась в одну из частных клиник города, чтобы сделать операцию по устранению деформации носовой перегородки. В итоге после процедуры молодая девушка получила изуродованное лицо. А именно - провал хрящевой части и изменение формы носа. Суд по этому делу длится уже больше двух лет. Как рассказала «Комсомолке» начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян, пострадавшая потребовала в суде от покалечивших ее медиков 500 тыс. рублей.

- Девушка пошла в частную клинику по полису медицинского страхования. Но не для того, чтобы исправить какие-то косметические недостатки, а с целью устранить серьезный дефект носовой перегородки, из-за которого ей было сложно дышать, - уточняет собеседница.

После операции лицо девушки оказалось изуродовано из-за провала хрящевой части носа. Пациентка обратилась с исковым заявлением о взыскании с клиники компенсации морального вреда вследствие причинения вреда здоровью, а также штрафа предусмотренного законом «О защите прав потребителей.

Теперь медицинское учреждение заплатит ей еще 25 тыс. рублей штрафа за халатность

Теперь медицинское учреждение заплатит ей еще 25 тыс. рублей штрафа за халатность

Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге суд постановил выплатить девушке моральную компенсацию, однако в сумме в десять раз меньше желаемой – 50 тыс. рублей. Судмедэксперты из Красноярска дали заключение, что в ходе операции проблему с носовой перегородкой алтайские хирурги действительно устранили. Но доказать их вину в последствиях данной операции не удалось - мол, пациентке «просто не повезло».

Однако с этим вердиктом не смирились ни пострадавшая, ни районный прокурор, который вел дело. Он и подал в суд ходатайство о назначении второй судебно-медицинской экспертизы. Так, вторая команда экспертов установила причастность алтайских врачей к увечьям девушки. Теперь медицинское учреждение заплатит ей еще 25 тыс. рублей штрафа за халатность. «Комсомолка» продолжит следить за развитием этой истории.

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