Жительница Барнаула отсудила у частной клиники 75 тысяч рублей за изуродованный нос

После операции лицо девушки оказалось изуродовано из-за провала хрящевой части носа Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2018 году жительница Барнаула обратилась в одну из частных клиник города, чтобы сделать операцию по устранению деформации носовой перегородки. В итоге после процедуры молодая девушка получила изуродованное лицо. А именно - провал хрящевой части и изменение формы носа. Суд по этому делу длится уже больше двух лет. Как рассказала «Комсомолке» начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян, пострадавшая потребовала в суде от покалечивших ее медиков 500 тыс. рублей.

- Девушка пошла в частную клинику по полису медицинского страхования. Но не для того, чтобы исправить какие-то косметические недостатки, а с целью устранить серьезный дефект носовой перегородки, из-за которого ей было сложно дышать, - уточняет собеседница.

После операции лицо девушки оказалось изуродовано из-за провала хрящевой части носа. Пациентка обратилась с исковым заявлением о взыскании с клиники компенсации морального вреда вследствие причинения вреда здоровью, а также штрафа предусмотренного законом «О защите прав потребителей.

Теперь медицинское учреждение заплатит ей еще 25 тыс. рублей штрафа за халатность Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге суд постановил выплатить девушке моральную компенсацию, однако в сумме в десять раз меньше желаемой – 50 тыс. рублей. Судмедэксперты из Красноярска дали заключение, что в ходе операции проблему с носовой перегородкой алтайские хирурги действительно устранили. Но доказать их вину в последствиях данной операции не удалось - мол, пациентке «просто не повезло».

Однако с этим вердиктом не смирились ни пострадавшая, ни районный прокурор, который вел дело. Он и подал в суд ходатайство о назначении второй судебно-медицинской экспертизы. Так, вторая команда экспертов установила причастность алтайских врачей к увечьям девушки. Теперь медицинское учреждение заплатит ей еще 25 тыс. рублей штрафа за халатность. «Комсомолка» продолжит следить за развитием этой истории.

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