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Происшествия15 сентября 2021 12:00

На камазиста, сбившего насмерть трех человек в Барнауле, за год было составлено девять протоколов

Следствие по жуткому ДТП на Змеиногорском тракте продолжается
Марина КОЧНЕВАМарина КОЧНЕВА
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Сидевший за рулем «КамАЗа» мужчина взят под стражу

Сидевший за рулем «КамАЗа» мужчина взят под стражу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле назначены экспертизы по делу о смертельном ДТП с несколькими жертвами у остановки «Октябрьский садовод». Алексей Ф., сидевший за рулем «КамАЗа», взят под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщили ранее в региональном следкоме.

Напомним, ДТП произошло 6 сентября на Змеиногорском тракте. 33- летний водитель «КамАЗа» с прицепом выехал на встречную полосу - под колеса многотонника попали три женщины, вышедшие из автобуса и переходящие проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Две женщины погибли на месте, третья жертва ДТП позднее скончалась в больнице.

Со слов очевидцев, камазист не успел сбросить скорость перед переходом, стал сигналить и потом выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения. Но пешеходы тоже выбежали туда, видимо, решив, что успеют перебежать.

То, что водитель выезжал на «встречку», чтобы избежать столкновения, «Комсомолке» подтвердили и в пресс-службе ГИБДД, заметив, что точки над i расставит следствие. В пресс-службе МВД по Алтайскому краю добавили, что в данный момент по делу назначены многочисленные экспертизы. Однако уже установлено, что водитель многотонника был трезв, следов наркотиков или алкоголя в его крови не обнаружено.

В рамках дела подняты протоколы о предыдущих нарушениях задержанного. По информации наших источников, за последний год на камазиста было составлено семь административных материалов за превышение скорости и два за нарушение правил дорожного движения.

Следователь по этому делу отказывается от каких-либо комментариев. Между тем, в соцсетях это чудовищное ДТП (части тел погибших были раскиданы по трассе) продолжают обсуждать и пешеходы, и автомобилисты.

«Водитель виноват, безусловно. Но ведь надо при переходе смотреть все ли машины остановились. Посмотрите, убедитесь, что все остановились. Ведь жизнь то ваша и она одна!» - комментарии подобного содержания пишут многие.

В одном из комментариев в защиту водителя, прочитанном в сети, говорится: «Пишут: посадить, закрыть и т.д. Уважаемые, вы там все были? Поставьте себя, хотя бы на время, на место водителя! Что бы сделали вы в этой ситуации? Мужчина, который был за рулем многотонника ехал заработать денег, а не убить кого-то! Что бы прокормить семью, что бы дети ни в чем не нуждались. У трех малолетних детей папу отняли…».

Процитируем еще одно мнение: «Сколько жизней нужно положить, чтобы хотя бы светофор возник возле крупного садоводства? Соболезнования родным. Как страшно. Там и с горы большегрузы несутся не притормаживая. Не переход, а русская рулетка...».

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