Правда ли, что в барнаульских магазинах с полок убирают арбузы после смертельного отравления в Москве

В одном из барнаульских магазинов сети «Магнит» информацию подтвердили Фото: Анна Перевощикова

История со смертельным отравлением арбузом из магазина «Магнит» прогремела на всю страну: в Москве скончались бабушка и внучка. Накануне появилась информация о том, что в барнаульских точках торговой сети начали убирать арбузы с полок. «Комсомолка» узнала, так ли это.

- В Барнауле в магазинах «Магнит» убирают из продажи арбузы. Такое распоряжение поступило во все точки по всей торговой сети ритейлера. Как сообщили в одном из магазинов сети, речь идет только о бессемянных арбузах. Другие сорта пока остаются в продаже, - появилось сообщение в соцсетях.

Пройдясь по барнаульским магазинам, мы обнаружили арбузы оренбургской и краснодарской компаний Фото: Анна Перевощикова

В одном из барнаульских магазинов сети «Магнит» информацию подтвердили, но изъятие коснулось только тех точек, где продавались арбузы КФХ Каныгин – это крупнейший производитель бессемянных арбузов, одним из которых якобы и отравилась семья в Москве.

В целом, пройдясь по барнаульским магазинам, мы обнаружили арбузы оренбургской и краснодарской компаний. Но лишь на оренбургских были наклейки с информацией о производителе - ООО «Новоилецкое». Краснодарские же подписаны кратко – отечественные. Чтобы узнать, откуда привезли продукцию, пришлось обратиться к продавцам, и то название компании-производителя так и не уточнили.

Лишь на оренбургских были наклейки с информацией о производителе Фото: Анна Перевощикова

В другой крупной сети – «Пятерочке» - описание арбузов не менее лаконичное: «Арбузы отечественные». Согласитесь, отечество у нас не маленькое, и хотелось бы знать, откуда именно привезли товар, и насколько он безопасен. Как пояснил барнаульский юрист Сергей Веселых, потребитель вправе запросить лицензию или сертификат о соответствии качества.

- А вы не могли бы мне подсказать, где можно подробнее прочитать о производителе арбузов, которые представлены у вас в магазине? – интересуюсь я у директора магазина.

- Такую документацию нужно брать с портала, это может занять до двух дней, - отвечает мне женщина.

- Я подожду даже два дня. Если будет подтверждение, что арбузы безопасны, то только у вас и буду покупать, - поясняю я.

В итоге документы мне выдали через 10 минут. В одной из бумаг говорится о том, что арбузы были выращены на землях сельскохозяйственного предприятия в Ростовской области. По итогам лабораторных испытаний товар соответствует требованиям о безопасности пищевой продукции. Однако есть одно но… бумаги датированы 2018 годом! На вопрос о том, могут ли эти декларации быть действительными, наш знакомый юрист отшутился:

- Только в том случае, если приобретенные арбузы выращены до 2018 года…

И все же, наша редакция отведала один из арбузов, о безопасности которых нас заверили документами с истекшим сроком годности. Пока что, к счастью, все живы… Занавес.

Никаких внеплановых проверок после громкой истории с отравлением не проходило Фото: Анна Перевощикова

В другом магазине этой же сети мне рассказали, что в связи с московской трагедией никакую продукцию не изымали.

- Обычно в таких случаях мы получаем письма с распоряжениями об отзыве партии, но насчет арбузов ничего не приходило, - заверила директор магазина.

В магазине «Мария-Ра» ответить на вопрос о производителе арбузов продавец не смогла. Изъятия продукции также не было.

Редакция «Комсомолки» обратилась в Роспотребнадзор. Там отметили, что никаких внеплановых проверок после громкой истории с отравлением не проходило, но рейдовые мероприятия в магазинах и так регулярны.

- В рамках контрольных мероприятий управлением систематически проводится отбор плодоовощной продукции на соответствие качеству, - заверили в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

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