Кешбэк за топливо. Кто на Алтае может получить компенсацию за подключение к природному газу

Документ также расширяет список тех, кто может получить компенсацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые категории жителей Алтайского края получат компенсации за газификацию своих домов, пишут в пресс-службе Правительства региона. Соответствующие постановление 14 сентября подписал губернатор края Виктор Томенко.

- Теперь собственники домов, которые после 21 апреля 2021 года заключили договоры и подключили газ, смогут получить компенсацию. Всего до конца 2023 года бесплатно подключиться к газовым сетям смогут жители 17 муниципальных образований Алтайского края, имеющих газифицированные населенные пункты, - говорится в сообщении.

Документ также расширяет список тех, кто может получить компенсацию. Так, в него вошли ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда» и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, «кешбэк» получат малоимущие граждане и семьи, люди в трудной жизненной ситуации, а также дети войны. От категории и зависит размер компенсации. Она может составлять 50, 75 или даже 100%.

От категории и зависит размер компенсации Фото: Олег УКЛАДОВ

Важно уточнить, что при стопроцентной выплате, ее размер не должен превышать 100 тыс. рублей. Получить ее могут только те, кто относится к категории бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, лица, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и участники Великой Отечественной войны.

75% выплату могут получить только ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий. Сумма компенсации будет составлять не более 75 тыс. рублей.

На 50% выплату могут рассчитывать малоимущие одинокие граждане и семьи, люди в трудной жизненной ситуации, а также «дети войны». Размер компенсации не должен превышать 50 тыс. рублей.

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