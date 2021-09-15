В Бийске семь человек лишились жилья после оформления микрозайма

Займы были совсем небольшие по отношению к стоимости имущества Фото: Татьяна Гейнрих

В Бийске семь человек потеряли жилье после оформления микрозайма. Владелец финансовой организации убеждал заемщиков переоформлять на него квартиры как гарантию выплаты долга. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подробности «Комсомольской правде»-Барнаул» рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

– По версии следствия, обвиняемый 38-летний бийчанин в 2014-2020 годах возглавлял юридическое лицо, предоставляющее населению микрозаймы. Он убеждал обратившихся граждан, якобы с целью обеспечения взятых на себя обязательств, временно переоформлять на него квартиры и жилые дома, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как отмечает помощник прокурора края Мария Антошкина, займы были совсем небольшие по отношению к стоимости имущества: от 50 от 150 тысяч рублей. Граждане должны были переоформлять свои квартиры на владельца фирма в качестве страховки от невыплаты. Такие условия ставились сразу же при оформлении микрозайма. Потерпевшие были уверены, что после возврата кредита, имущество к ним вернется. Однако в действительности квартиры им не вернули, и они остались без крыши над головой.

– Еще двое граждан под влиянием обмана подписали дополнительные кредитные договоры к основным обязательствам без фактического получения денег по ним и остались должны обвиняемому более 2 млн рублей, – рассказывают в прокуратуре

На сегодняшний день на имущество, земельные участки и недвижимость обвиняемого стоимостью около 21 млн рублей наложен арест. В прокуратуре уверяют, что потерпевшие смогут вернуть свои квартиры. Уголовное дело направлено в суд.

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