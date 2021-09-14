Как записать ребенка в кружок или спортивную секцию в Барнауле

Прием в кружки осуществляется весь учебный год Фото: Олег УКЛАДОВ

Вместе с началом учебного года во многие спортивных или творческих секциях и кружках начинаются занятия, однако далеко не все родители знают, как записать в них своих детей и есть ли среди них бесплатные. Обо всем этом рассказала главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула Любовь Федотова.

- На сегодняшний день муниципальные учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме, в очном формате и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. При этом реализуют программы как с 1 сентября, так и по некоторым программам с 13 и 15 сентября, - говорит специалист.

Конечно, желательно побеспокоиться о занятости своего ребенка заранее, но если желание пойти в кружок у школьника возникло уже после 1 сентября, то не всегда это означает, что он никуда не попадет – запись ведется на протяжении всего учебного года, но все зависит от наличия свободных мест в группах.

- Записаться на конкретное объединение или кружок можно двумя способами: прийти непосредственно в учреждение и подать заявление или, имея сертификат дополнительного образования (ПФДО) зайти на портал дополнительного образования и подать заявление через эту систему, - поясняет Любовь Федорова.

Стоит отметить, что муниципальные учреждения дополнительного образования предоставляют свои услуги в бесплатном формате (за счет бюджета). В этом списке почти полторы тысячи различных кружков и секций. 287 – это программы, которые дети посещают по сертификату ПФДО. Также существует 200 платных программ.

- В Барнауле очень разнообразный выбор. Особо востребовано техническое направление. А в этом году открылись еще и новые направления, на которые я хотела бы особо обратить внимание родителей – это «Дом научной коллаборации» при Алтайском государственном университете и «Точки Роста» на базе образовательных организаций, - добавляет Любовь Ивановна.

Также стоит отметить, что прием детей продолжается и в спортивных секциях Барнаула. В частности, новых учеников ждут в спортшколе по футболу Алексея Смертина, в Региональном центре подготовки спортсменов по настольному теннису, в СШОР №2 (направления: легкая атлетика, дзюдо, художественная гимнастика, волейбол, футбол), СШОР по конькобежному спорту «Клевченя», СШОР «Горные лыжи» и многих других.

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