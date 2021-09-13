В Барнауле мужчина зарезал товарища из-за непонравившегося танца

Подозреваемый находится в следственном изоляторе Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую субботу, 11 сентября, ругань из-за малозначительного повода закончилась поножовщиной. Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul в инстаграме, причиной конфликта стали… плохие танцы.

ЧП произошло в Центральном районе. 46-летний погибший и его невеста в день трагедии подали заявление в ЗАГС и приехали отметить это событие к знакомым в доме по улице Лучевой. Естественно, застолье не проходило без алкоголя. В какой-то момент молодые люди под градусом начали танцевать…

Однако 38-летнему хозяину дома танец будущего молодожена не понравился, и из-за этого между мужчинами начался конфликт. Будущие супруги, омраченные такой концовкой вечера, поспешили покинуть дом и вышли на улицу, но хозяин дома не отступал – завязалась драка. А чуть позднее подозреваемый и вовсе забежал домой, схватил большой нож и расправился с оппонентом двумя ударами в спину. После этого мужчина не успокоился и начал угрожать убийством уже невесте раненого.

Драку заметили соседи и поспешили вызвать скорую помощь, однако потерпевший скончался еще до приезда медиков. Подозреваемого уже задержали правоохранители, сейчас он находится в следственном изоляторе по подозрению в убийстве.

Кстати, в этот же день в Барнауле еще одна вечеринка закончилась приездом полиции. Так, на улице Колесной 31-летний мужчина в нетрезвом состоянии поспорил с 40-летним собутыльником, что сможет дольше того провисеть на перилах балкона на седьмом этаже. Однако скользкие пальцы подвели азартного барнаульца… Выиграть спор, как и выжить, ему не удалось.

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