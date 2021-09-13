Лето возвращается: в Алтайском крае потеплеет до +26 градусов

В большинстве дней этой рабочей недели будет без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. К концу недели воздух прогреется до +26 градусов. О том, как долго в регионе будет летняя погода «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Температура воздуха в Алтайском крае начнется повышаться уже со вторника, 14 сентября. К пятнице ожидается +7…+12 градусов ночью, а днем +21…+26 градусов. Лишь местами в предгорьях в ночные часы до четверга сохранятся заморозки до -1 градуса.

В большинстве дней этой рабочей недели будет без осадков. Только 14 сентября местами по северу и северо-востоку пройдет небольшой дождь

– Пока Алтайский край находится под влиянием холодной части антициклона. В дальнейшем, со вторника, регион сместится в его теплую периферию, поэтому температура воздуха и пойдет на повышение, – пояснила Людмила Юрьевна.

Синоптик добавила, что потепление не продлится долго – уже с субботы в регионе вновь станет холоднее. Кроме того, начнутся дожди.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 14 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +2...+7 градусов, местами заморозки 0...-2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +14...+19 градусов. Местами по северу небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Среда, 15 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +4...+9 градусов, местами заморозки 0...-1 градус. Местами по северу небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +18...+23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 16 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +4...+9 градусов, местами в предгорьях до -1 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +20...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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