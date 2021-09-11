В алтайском нацпарке выпустили редких горных баранов из зоопарка

Животных выпустили на участке, где скоро будут пастись местные стада аргали. Фото: национальный парк "Сайлюгемский", Мая Ерленбаева

В национальном парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай выпустили четырех краснокнижных алтайских горных баранов, аргали. Животных вырастили в Новосибирском зоопарке, единственном в мире, где содержат и воспроизводят потомство этих животных, сообщает пресс-служба нацпарка.

На охраняемой территории Сайлюгемского национального парка выпустили четырех самцов арагали. Пусть сюда был неблизким: животные проехали около тысячи километров в специальных контейнерах под наблюдением представителей зоопарка и ветеринаров. Алтайские горные бараны удовлетворительно перенесли дорогу в новый дом.

Аргали. Фото: национальный парк "Сайлюгемский", Мая Ерленбаева

Молодые самцы родились в неволе от специально отловленных на Алтае горных баранов. Особи содержались в одном из отдаленных вольеров, контакт с человеком был сведен к минимуму, поэтому удалось вырастить полудиких зверей.

Животных выпустили на участке, где скоро будут пастись местные стада аргали. Организаторы выпуска надеются, что новенькие примкнут к диким сородичам, что значительно повысит их шансы на выживание. Каждую особь оснастили GPS-датчиком в рогах, с помощью которых ученые смогут отследить перемещения и дальнейшую судьбу животных.

– Совсем скоро у алтайских горных баранов начнется брачный период, в это время животные концентрируются в крупные смешанные стада, достигающие 100 и более особей, - отметила Валентина Зяблицкая, замдиректора Сайлюгемского национального парка. – У новосибирских аргали, которым 3-4 года, есть время на акклиматизацию, адаптацию и все шансы для участия в гоне наравне с дикими самцами и стать частью природной популяции. Именно с этой целью реализуется проект – для восстановления численности редкого вида в естественной среде обитания. Не секрет, что именно самцы из-за массивных рогов являются основной целью незаконной охоты.

Аргали. Фото: национальный парк "Сайлюгемский", Мая Ерленбаева

Это вторая группа алтайских горных баранов из новосибирского зоопарка, которых доставили в нацпарк. Животных здесь уже выпускали здесь в 2018 году, их рога пометили краской. Редкие аргали получили клички: Талисман, Султан, Айхан и Ирбизек. Долгое время за ними наблюдали, пока животные не покинули территорию нацпарка.

Справка

Алтайский горный баран (аргали, архар) - самый крупный баран планеты, который обитает на границе России и Монголии. Общая численность - около 4,8 тыс. особей, около двух тысяч обитает – в нашей стране, 1583 – в Сайлюгемском национальном парке. Аргали занесены в Красную книгу России.

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