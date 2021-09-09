«Не все герои носят плащи, некоторые просто работают в такси»: барнаулец спас девушку, которую пытались похитить

Об инциденте рассказала 25-летняя жительница Барнаула в соцсетях. Девушка, которая просила не указывать свое имя, разыскивала своего спасателя в местных группах. Ночью 8 сентября она возвращалась с работы домой. У подъезда к ней подошли два парня. Дама отшила незнакомцев, но те оказались настырными.

Домой девушка попасть не смогла — забыла ключи на работе. Новые знакомые галантно вызвали ей такси. Компания села в машину и поехала.

— Сначала они показались мне адекватными. В дороге поняла, что мы едем не туда. Парни ответили, что сейчас отдадим какую-то вещь и едем дальше. Но в приложении у водителя я заметила, что промежуточных точек нет. Я начала паниковать, они начали кричать, чтобы я замолчала. Водителю говорили, якобы я пьяная и несу ахинею, — поделилась жительница Барнаула в соцсетях.

Тем временем такси повернуло на улицу 2-я Строительная. Мрачный частный сектор за железнодорожным вокзалом.

— Я кричала, но мне закрывали рот руками. Увидела, что водитель через зеркало заднего вида смотрит на меня. Такое ощущение, что я сказала ему все как есть взглядом, а он мне подмигнул.

ПОНЯЛ ВСЕ ПО ГЛАЗАМ

В ту ночь 29-летнему Сергею Новоселову не спалось. Десять лет он служил в армии по контракту, а сейчас ушел на гражданку. Работает в местном таксопарке, выполняет заказы через агрегатор Яндекс.Такси.

— Я люблю днем выходить на линию, график у нас свободный. А тут решил — поеду еще поработаю. Взял заказ. Сначала показалось, что просто компания едет. Потом заметил явную агрессию со стороны парней. На вид им лет 30. Когда мы приехали на этот отшиб, началась плохая дорога. Вдалеке стояла машина в которой ждали друзья этих парней, — рассказал Сергей Новоселов корреспонденту «КП».

Таксист невзначай посетовал пассажирам, что если поедет — повредит подвеску авто. Сам понимал, что дело нечисто. Говорит, что в глазах у девушки застыли слезы. Но навязчивые пассажиры командовали — «Вези!».

Тут уже не выдержала пассажирка и стали кричать:

— Эти парни вышли из машины и потащили меня за собой. Один достал нож… — вспоминает девушка.

ДВОЕ НА ОДНОГО

— Не лезь не в свое дело, вали отсюда! — агрессировал пассажир на водителя, когда тот вышел из машины. А после пошел на Сергея в рукопашную.

На этот случай водитель припрятал перцовый баллончик. Выждал момент, пока оппонент приблизится, и брызнул в лицо. Затем подсечкой уложил неадеквата на землю. Тогда на таксиста кинулся второй пассажир. Но и его молодой человек ослепил перцем. Тот стал кричать своим, чтобы пришли на помощь.

— Машину помчалась в мою сторону. Я думал, что сейчас врежутся в лобовую… Но те резко затормозили, схватили одного парня, затолкали в машину и дали по газам. Второй в это время пытался убежать в сторону промзоны.

Мимо проезжал патрульный экипаж полиции. Они догнали беглеца и забрали заплаканную девушку. Сергей в это время вернулся за руль и пустился в погоню за машиной. Но тем удалось скрыться.

— Махнул на них рукой и снова нажал кнопку в приложении, что я на линии. Поехал дальше работать, — невозмутимо рассказывает барнаулец. — Потом увидел в соцсетях объявления той девушки, откликнулся. Та меня благодарила.

В УМВД по Барнаулу сообщили, что сейчас идет проверка по факту инцидента. Сбежавших хулиганов разыскивают. В местных соцсетях пользователи восхищаются поступком Сергея Новоселова. И замечают, что не все герои носят плащи, некоторые работают в такси. Люди призывают полицейское руководство поощрить барнаульца хотя бы грамотой.