В Бийске арестовали молодого человека, который камнем изуродовал лицо девушке

Подозреваемый в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийским полицейским удалось установить личность злоумышленника, который в середине августа изуродовал лицо молодой бийчанке. 18-летний парень бросил камень прямо в лицо девушки, что повлекло тяжкий вред её здоровью, пояснили в МУ МВД России «Бии ское»

- Предварительно установлено, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод в виде непонравившегося поведения, взял камень и кинул его в лицо незнакомой девушке, - пояснили в ведомстве.

Ранее мать пострадавшей рассказала в соцсетях, что в вечернее время её 18-летняя дочь вместе с подругой прогуливалась по бульвару Вали Максимовой. В парке в это время было довольно многолюдно. К девушкам начал приставать молодой человек, но разговор не клеился. Они сели на лавочку, но в этот момент подбежал отверженный молодой человек и бросил одной из них огромный камень в лицо.

- Злоумышленник был доставлен правоохранителями в отдел полиции «Восточный» и задержан в порядке 91 статьи УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - отметили в полиции.

Сейчас в отношении молодого человека избрали меру пресечения – он будет заключен под стражу в следственном изоляторе.

Что касается пострадавшей, то в больнице ей диагностировали раздробление костей черепа и перелом носа. Она потеряла много крови, но прохожие оказали ей первую помощь до приезда скорой помощи. Какое-то время потерпевшей пришлось провести на больничной койке, сейчас её уже выписали, но ЧП не прошло бесследно – ей предстоит долгое лечение и ряд пластических операций.

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