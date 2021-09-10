400 имен в списке: барнаулец составил генеалогическое древо своего рода вплоть до 18 века

Мой собеседник считает, что ему и всем Яныгиным очень повезло, что у них в роду уже был составитель родословной. Фото из архива героя публикации

Барнаулец Сергей Яныгин уже около 20 лет по крупицам собирает родословную своей семьи. В настоящее время генеалогическое древо состоит из 400 имен – мужчине удалось восстановить историю рода Яныгиных вплоть до 18 века. И это еще не конец, уверяет исследователь. Мужчина рассказал «Комсомолке», как ему удавалось находить своих очень дальних родственников и даже знакомиться с ними. Кстати, по профессии он вовсе не историк, а дизайнер.

Легенды из детства

Интерес к истории рода у Сергея появился еще в детстве. Тогда отец рассказывал ему, еще маленькому мальчику, про две якутские деревни, в которых жили только Яныгины. А еще упоминал про родственника, который когда-то создал их родовое древо. Но тогда для Сергея эти истории были лишь легендой. Спустя время, в начале нулевых, когда только начал появляться интернет, мужчина стал искать однофамильцев через соцсети, различные форумы.

- Все Яныгины, с которыми мне удавалось познакомиться, имели якутские корни. К слову сказать, люди всегда реагировали на знакомство доброжелательно, - воодушевленно рассказывает собеседник.

Потом оказалось, что отцовская история про деревню Яныгиных вовсе не легенда. Одного из предков Сергея, Леонтия и его жену, во времена Екатерины Великой сослали в Якутию, за что - неизвестно. Там Леонтий стал ямщиком на государевой службе. Помимо этого успешно занимался хлебопашеством. Постепенно его род стал разрастаться. Старший сын Леонтия основал станцию по соседству. Так и появились две деревни Яныгиных.

Отдельно Сергей отмечает якутское гостеприимство, без которого поездка не прошла бы так комфортно и продуктивно. Фото из архива героя публикации

Продолжение древа

Благодаря поискам в сети подтвердилась и вторая легенда - про семейное древо Яныгиных. Как оказалось, почти сто лет назад его составил брат прадеда Сергея, писавший научные труды по этнографии. Несколько копий с описанием родословной разошлись по Яныгиным, постепенно наполняясь все новыми и новыми именами.

Одна из этих копий, попавшая в руки Сергея, подтолкнула мужчину к тому, чтобы собрать воедино обновленное древо потомков Леонтия. Причем, не просто с фамилиями, именами и датами, но и конкретными историями людей. Герой признается, что узнавать историю своего рода порой непросто. Во-первых, исследования отнимают много времени и порой похожи на детектив. Во-вторых, факты, которые удается узнать, вызывают бурю эмоций.

- Чтобы расширить родословную, я стал собирать информацию от всех своих родственников, с которыми познакомился в интернете. Некоторые из них живут за границей. Понятное дело, вживую я видел далеко не всех. Но мы активно общаемся. У нас есть чат в соцсети. В прошлом году стало понятно, что нужно встретиться, - рассказывает мужчина.

Путешествие к корням

В итоге, это была не просто встреча, а целая экспедиция в Якутию, а именно, в село Березово - на место той самой деревни, где давным-давно жили предки Яныгирных. 13 представителей рода разных поколений вместе посетили часовню, которую когда-то построил основатель династии Леонтий, сосланный в екатериненские времена в Якутию.

- Это был невероятный опыт! Экспедиция длилась неделю, но половину времени «съела» дорога. Так, за три дня мы привели в порядок часовню, которую построил наш родоначальник двести лет назад, отреставрировали памятник ушедшим на фронт, поставили символический верстовой столб Иркутско-Якутского тракта на месте Березовской станции, очистили несколько могильных плит. А главное - нашли плиту Стефаниды, жены Леонтия. Этот объект был утерян десятилетия назад, - рассказывает собеседник.

Отдельно Сергей отмечает якутское гостеприимство, без которого поездка не прошла бы так комфортно и продуктивно.

- В Якутии много организаций потомков русских поселенцев, которые проводят огромную работу по сохранению памяти, культуры и традиций предков, открывают памятники и помогают музеям. Такого бережного отношения к истории я не встречал нигде. Очень помогли местные Яныгины, которые обеспечили нас ночлегом в Олекминске по пути в Березово, - с благодарностью в голосе произносит мужчина.

Сейчас Сергей продолжает изучать свою родословную и вдохновленно говорит, что работы еще очень много. Фото из архива героя публикации

Поселение просуществовало до 50-х годов прошлого века. В настоящий момент там находятся современные постройки и сельскохозяйственные угодья. На них, кстати, тоже фермерствует один из Яныгиных.

Подарок потомкам

Сейчас Сергей продолжает изучать свою родословную и вдохновленно говорит, что работы еще очень много. Фактически, ее можно вести бесконечно, потому что люди рождаются и умирают. Также ценными дополнениями к уже существующим элементам древа могут быть фотографии, новые факты: переезды, рождение детей, места работы и много чего еще. Вернувшись из экспедиции, Сергей почти все свободное время посвящает работе над родословной: поиски, звонки, переписки и новые знакомства – задачи, которые не решаются за один день.

Мой собеседник считает, что ему и всем Яныгиным очень повезло, что у них в роду уже был составитель родословной. Но наступает момент, когда без работы с архивами уже не обойтись.

- Это огромная, захватывающая часть моей жизни. Мне интересно узнавать биографию своих предков. Обо всем хочется рассказать детям. Ну, и, конечно же, издать древо, чтобы о нем узнали люди. Мечтаю «упаковать» его в современный облик, сделать кликабельным. Например, жмешь на кнопку – вот тебе рассказ про человека. Если у родословных появятся массовый «зритель», возможно, кто-то начнет интересоваться историей и своей семьи, - добавляет герой.

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