«Культурная суббота» 2021 в Алтайском крае: программа мероприятий

Филармония Алтайского края приглашает на концерт «Любимые мелодии от Симфонического оркестра» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Культурная суббота» 2021 в Алтайском крае состоится 11 сентября, регион присоединится к Всероссийской акции. В программе мероприятий - выставки, концерты, экскурсии и многое другие. Рассказываем, что точно не стоит пропускать.

Всего в афишу включили около 20 мероприятий. Одним из ключевых событий «Культурной субботы» станет выставка-ярмарка «Краски осени» от «Города мастеров». В краевой столице будут работать две площадки выставки-ярмарки - в парке культуры и отдыха «Центральный», а также интерактивная площадка на проспекте Красноармейском, 14.

Некоторые мероприятия будут особенно интересны пожилым людям. Так, например, филармония Алтайского края приглашает на концерт «Любимые мелодии от Симфонического оркестра», художественный музей - на культурно-просветительскую программу «Мой город». А в малонаселенных и удаленных пунктах региона пройдут мероприятия в рамках краевого конкурса «Поклон селу и людям в нем живущим».

В акции «Культурная суббота» примет участие и Дом народов Алтайского края. 11 сентября с 12 до 18 часов гости смогут с выставочными экспозициями, узнать об истории памятника архитектуры н. XX века «Дом Полякова» и купеческой династии Поляковых.

– Кроме этого, в 15 часов по местному времени в социальных сетях с хештегами #культурнаясуббота и #культурадляшкольников начнутся прямые эфиры, посвященные акции, с чтением стихотворений на языках народов России, – отметили в минкультуры Алтайского края.

В Алтайском мемориальном музее Германа Титова пройдет прямой эфир «Читаем Пушкина», а во Дворце культуры Барнаула краевой Дом народного творчества в онлайн-формате проведет акцию «Читаем на родном языке».

Напомним, ранее мы сообщали, что 11 сентября в Барнауле пройдут и другие мероприятия: здесь в сокращенном формате проведут День города. Обычно на площади Сахарова в праздник, по оценкам властей, собирались порядка 40 тысяч человек. В разгар пандемии коронавируса такие массовые гуляния недопустимы, однако некоторые мероприятия все же проведут. Программу можно найти здесь.

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