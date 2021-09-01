В школах Барнаула прошли торжественные линейки в честь 1 сентября

Торжественная линейка в честь 1 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялись торжественные линейки в честь начала нового учебного года, сообщает официальный сайт администрации города.

- Сегодня в Барнауле свои двери открыли 87 муниципальных общеобразовательных организаций. В них будут обучаться более 85 тыс. учащихся. В первые классы в этом году зачислено около 10 тысяч детей, завершат обучение почти 4 тысячи одиннадцатиклассников, - сообщают в мэрии.

Так глава города Вячеслав Франк в частности посетил праздник в барнаульской школе №94.

- Дорогие учителя, уважаемые родители, любимые наши первоклассники! Сегодня в первую очередь малышам мы посвящаем этот день, так красиво названный – День знаний. Я вам всем искренне желаю терпения, крепкого здоровья, чтобы мечты сбывались, чтобы вы запомнили этот день на всю жизнь. Всех с праздником! – сказал он.

А губернатор Алтайского края Виктор Томенко выехал в районы. Сегодня он принял участие в торжественной линейке в Налобихинской школе имени Алексея Скурлатова.