Известный блогер заплатила звездам по 10 млн рублей за выступление на Алтае

На празднование своего дня рождения Елена Блиновская потратила около 120 млн рублей. Кадр из передачи "Пусть говорят"

В конце августа в Горном Алтае прошла просто невероятно масштабная вечеринка в честь 40-летия популярного отечественного блогера Елены Блиновской. Женщина не поскупилась на развлечение гостей и заказала самых именитых звезд российского шоу-бизнеса – Киркорова, Лободу, Урганта, Собчак и других. В эфире шоу «Пусть говорят» от 6 сентября Блиновская рассказала, сколько заплатила им за выход на алтайскую сцену.

В общей сложности на празднование своего дня рождения Елена Блиновская потратила около 120 млн рублей, и это без учета стоимости аренды отеля. По словам блогера, все гости, которые прилетели на Алтай, оплачивали проживание из своего кармана.

- Приглашенные звезды, кроме Собчак и, может быть, Урганта, не знали, куда едут. Выступление оформлялось как обычный частный контракт. За каждого артиста пришлось отдать больше 10 млн рублей. Звезды, которые приехали на праздник как гости, - мои друзья, и их тоже, кстати, было не мало, - пояснила Елена Блиновская во время передачи.

В качестве артистов по контракту были приглашены Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Jah Halib, группа «Звери» и другие. К слову, сама блогер затруднилась перечислить всех выступивших на её празднике музыкантов. А вот поздравить Елену в качестве друзей прилетели известные телеведущие Елена Летучая и Ксения Бородина. В своих профилях в инстаграме они поделились очаровательными снимками местной природы и рассказали о том, чем их покорил Алтай.

- Я давно влюблена в Алтай. Пейзажи здесь будто созданы, чтобы ими любовались. Алтайский народ очень бережно относится к природе. И одна из наших задач не только рассказать о регионе и его уникальности, но и поделиться традициями сохранения природных богатств самими алтайцами, - рассказывала Летучая своим подписчикам.

Многие в комментариях с недовольством восприняли новость о таком масштабном празднике в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Однако Блиновская подчеркнула, что все артисты и гости вечеринки были обязаны предоставить результаты тестов на ковид или сертификат о прививке, чтобы избежать распространения опасной инфекции.

Напомним, Елена Блиновская сколотила целое состояние на собственном проекте «Марафон желаний». В эфире передачи она призналась, что личное общение с участником марафона стоит не менее 200 тысяч рублей, а за меньшую сумму человека в проекте ведет куратор из её команды. Сейчас на инстаграм гуру личностного роста подписано больше 6 млн человек.

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