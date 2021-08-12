Шесть жителей Алтайского края могли насмерть отравиться «паленым» казахским коньяком

С июля было зарегистрировано десять случаев отравления метиловым спиртом Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 12 августа, стало известно о массовом отравлении метиловым спиртом – из 10 потерпевших шестеро скончались. Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul, трагедия могла произойти из-за «паленого» коньяка из Казахстана, который продавали в пятилитровых канистрах.

- Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), - подчеркнули в пресс-службе регионального следственного управления.

В Минздраве Алтайского края подтвердили, что с 19 июля по настоящее время было зарегистрировано десять случаев отравления метиловым спиртом, причем шесть из них закончились смертью пациентов. За жизни остальных потерпевших продолжают бороться врачи.

Известно, что один факт отравления произошел 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района. Компания отмечала день рождения и выпивала алкоголь неизвестного происхождения, который купила в Барнауле. После праздника нескольких человек госпитализировали в больницу, одна женщина выжить не смогла… Еще один гость с вечеринки скончался уже в краевой столице, где он проживал с супругой. Женщина выжила, но сейчас находится в тяжелом состоянии.

Также, по данным Unusual Crimes Barnaul, от отравления скончались два молодых человека в селе Бобровка Первомайского района, а через несколько дней умер парень, который мог отравиться во время отдыха с друзьями на одной из баз Барнаула.

Сейчас ход расследования поставили на контроль в прокуратуре. Кроме того, проверку проводят сотрудники полиции. Им предстоит установить, кто мог продать суррогатный алкоголь.

К слову, в полиции отмечают, что основной объем нелегального алкоголя поступает из-за рубежа. Зачастую «паленку» провозят в стеклянный бутылках. Только весной этого года правоохранители изъяли около 35 тысяч литров контрафакта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять бийчан погибли от отравления алкоголем

Горожанам советуют не покупать алкоголь в сомнительных местах (подробнее)