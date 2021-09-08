Карточный домик: в новоалтайской квартире на семью рухнул потолок

Ситуация просто чудом не обернулась трагедией Фото: Олег УКЛАДОВ

В квартире многодетной семьи в Новоалтайске рухнул потолок, и ситуация просто чудом не обернулась трагедией. Сейчас Наталья Ширина с тремя детьми осталась в разрушенном доме, да еще и без компенсации. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Семья проживает по адресу улица Белякова, 38 в квартире, рассчитанной на трех хозяев. Каждому – по комнате. 6 сентября в жилье Натальи рухнул потолок. Как она вспоминает, в момент катастрофы семья в полном составе была дома, и вдруг наступил грохот такой силы, что на шум прибежали соседи.

- Крыша сгнила, и из-за дождей начал протекать потолок, из-за чего и произошло обрушение. Причем такая же ситуация может произойти и у других жильцов. Сейчас в других комнатах нашей квартиры тоже возможно обрушение – потолки уже наклонились, - рассказывает Наталья.

Сотрудники пообещали перекрыть в комнате потолок с помощью балки и залатать дыры Фото: Олег УКЛАДОВ

К слову, дом был построен в 1958 году. А в 2004-ом он уже был изношен на 40%, но аварийным его так и не признали. Представитель управляющей компании, объяснил, что вся проблема здания состоит как раз в перекрытии. Нужно решать ее, а не сносить дом.

Управляющая компания уже побывала на месте происшествия. Сотрудники пообещали перекрыть в комнате потолок с помощью балки и залатать дыры. Правда, подпереть нужно потолок во всех 13 квартирах, поскольку, если пойдет дождь, потолок зальет везде.

На новую квартиру у Натальи нет денег. Сейчас она вместе с детьми живет у родственников и надеется получить временное жилье: сотрудники новоалтайской мэрии проверяют остальные квартиры на потенциальную опасность обрушения, и если она подтвердится, жильцам на время предоставят места проживания.

Что касается помощи пострадавшей семье сейчас, денег на возмещение ущерба Наталья пока не получила. Но в администрации города заявляют, что финансовое законодательство России не предусматривает выплаты людям в таких ситуациях. По итогу женщина может рассчитывать лишь на 5 тысяч рублей от края в качестве соцподдержи.

- На эти деньги восстановить диван, душевую кабину и обои, которые уничтожены из-за разрушения, невозможно, - вздыхает собеседница.

Владимир Бодунов, председатель комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту администрации Новоалтайска считает, что ответственность в состоянии ветхого дома лежит, в том числе, и на самих жильцах дома.

- Нынешний тариф на обслуживание этого дома составляет 8 рублей на квадратный метр. Жильцы сами не захотели платить больше. Хотя, средний тариф по Новоалтайску 15 рублей, а по Барнаулу – больше 20, - говорит Бодунов.

Также Владимир рассказал, что в 2008 году в здании проводили капитальный ремонт крыши. Но подрядная организация оказалась недобросовестной. В итоге в кровле образовались протечки, и деревянные балки сгнили.

Сотрудники администрации Новоалтайска и управляющая компания видят решение финансовой проблемы с ремонтом в повышении тарифа обслуживания за квадратный метр. Тогда, считают специалисты, жильцы расплатятся к 2043 году.

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