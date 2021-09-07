Паралимпийский чемпион Роман Жданов со сцены на Красной площади поблагодарил за поддержку

Паралимпийцы на Красной площади. Роман Жданов в центре (фото: Паралимпийский комитет России)

Трехкратный чемпион XVI Паралимпийских игр в Токио-2020 Роман Жданов из Бийска от имени спортсменов поблагодарил российских болельщиков за поддержку. Мероприятия в честь прилета чемпионов Паралимпиады состоялись накануне, 6 сентября, в Москве, сообщает Минспорта РФ.

Героев чествовали в самом сердце столицы – на Красной площади. Также как и в истории с «золотым» рейсом Олимпиады, для виновников нынешнего торжества установили сцену, куда их попросили подняться, чтобы все те, кто последние несколько недель болел за них, смогли воочию увидеть гордость нашей страны.

Выступление спортсменов на Паралимпиаде уже признали успешным, и с этим их поздравил министр спорта России Олег Матыцин:

- Вы готовились к Паралимпийским играм долгие девять лет, и как было непросто вам делать это в период жёстких ограничений. Вы показали всем нам, что вы – герои. Мы видели, как вы хотели попасть на эти Игры и победить. Вы являетесь примером для каждого из нас – для детей, молодёжи, взрослых – примером того, что никогда нельзя сдаваться. Спасибо вашим семьям и всем болельщикам, кто поддерживал вас, - приводит его слова пресс-служба министерства спорта РФ.

Напомним, на прошедших в Токио Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Это новый рекорд. На Паралимпиаде в Лондоне-2012 сборная России завоевала 102 медали (36−38−28). Кроме того, наши атлеты установили 17 мировых рекордов. Два из них принадлежат алтайскому спортсмену Роману Жданову. В Токио пловец завоевал пять медалей, три из которых высшей пробы. Именно его выбрали знаменосцем на церемонии закрытия Игр, а накануне Роман со сцены обратился к болельщикам.

- Спасибо всем, кто устроил для нас, спортсменов, этот великолепный праздник. Он заряжает сильными эмоциями и вдохновляет на новые победы. Я участвовал в Паралимпийских играх в первый раз. Это действительно накал страстей. Порой какие-то доли секунд решают все. Сложно было справиться с волнением, я каждый раз искренне переживал, когда выходил на старт. Но когда начиналось само соревнование, волнение резко отступало. И появлялось только одно желание - победить. Я по-настоящему боролся за каждую медаль. Потому что знал, что здесь, на родине, вы болеете за нас. Я счастлив, что наша страна входит в число лидеров спортивных держав. Я горд, что внес личный вклад во всеобщий успех. Надеюсь, что еще не раз порадую вас золотыми медалями, – цитирует пресс-служба Паралимпийского комитета России Романа Жданова.

Кроме этого, к спортсменам обратился и глава делегации, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он был вместе с атлетами последние две недели и лично видел все их успехи.

- Восхищаюсь и горжусь каждым нашим спортсменом, паралимпийцем, за их волю к победе, преодоление трудностей. Восхищаюсь тренерами, врачами, массажистами, которые день и ночь следили за тем, чтобы все в команде были здоровы. Спасибо всем большое, - отметил Рожков.

Впереди у сборной России недельный карантин, а 14 сентября у них назначена встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

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