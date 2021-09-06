В Барнауле КамАЗ насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

Полицейские работают на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 6 сентября на Змеиногорском тракте в Барнауле КамАЗ сбил трех женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Две горожанки скончались, еще одну доставили в больницу, сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что водитель КамАЗа, допустил наезд на трех женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия. Третью с травмами различной степени тяжести доставили в горбольницу №1 для оказания медицинской помощи, – пояснили в ведомстве.

Полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства аварии, а также личности и возраст погибших и пострадавшей. По факту ДТП проводят проверку.