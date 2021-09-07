В Барнауле 95-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19

У пенсионерки 4 сына, 7 внуков и 10 правнуков Фото: Минздрав Алтайского края

Мария Холодкова – одна из самых возрастных пациентов, которых лечили от COVID-19 в Алтайском крае за все время пандемии. Женщина встретила свое 95-летие в ковидном госпитале, где почти месяц врачи боролись за ее жизнь. У пенсионерки было поражено 50% легких, но она смогла найти в себе силы побороть инфекцию, несмотря на преклонный возраст. Накануне медики навестили женщину.

Борьба с болезнью

Мария Матвеевна поступила в главный ковидный госпиталь края, горбольницу №5, 3 ноября 2020 года с коронавирусом, двухсторонней пневмонией и кислородной недостаточностью. КТ показала: поражено 50% легочной ткани.

– Когда меня привезли в больницу, то врачи спрашивали, где я могла заболеть. Знаете, я старшая по подъезду и как раз в конце октября разносила квитанции. В подъезде было разбито окно, вот меня и меня продуло. Появился кашель, температура, а вскоре я оказалась в госпитале, – вспоминает пенсионерка.

Благодаря усилиям врачей женщину удалось спасти, сейчас она чувствует себя хорошо и находится дома. Пенсионерку выписали 1 декабря, а свое 95-летие она встретила на больничной койке.

– Юбилей встретила в ковидном госпитале. В палате была дружеская атмосфера, поддерживали друг друга. Меня поздравляли практически всем отделением. Родственники принесли подарки и поздравительные телеграммы от президента, губернатора, администрации, – рассказывает горожанка. – Медики испекли мне пирог, было очень приятно.

Под присмотром

У пенсионерки 4 сына, 7 внуков и 10 правнуков. Все они очень переживают за пожилую родственницу, поддерживают. Можно сказать, что горожанка всегда под присмотром.

Полина Фролова, терапевт горбольницы №3 рассказала, что сейчас пенсионерка наблюдается в поликлинике. Женщина проходит углубленную диспансеризацию, рекомендуемую переболевшим COVID-19. Кроме того, дома пенсионерка делает зарядку и ходит по беговой дорожке.

Недавно женщина сделал прививку против коронавируса и подчеркивает, что теперь точно защищена от инфекции.

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