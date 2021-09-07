Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 сентября 2021 года составило 72129

На 7 сентября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2617 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 сентября 2021 года за сутки увеличилось на 240 новых случаев и составило 72129, сообщает оперштаб региона.

- По состоянию на 7 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 617 человек. Кроме этого, 351 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - также добавляет источник.

Из этого числа 535 человек находятся в тяжелом состоянии и 212 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 22 бессимптомных вирусоносителей и 195 пациентами, которые долечиваются от вирусной пневмонии.

Кроме того, выздоровели 544 человека и, таким образом, общее число вылеченных от коронавируса пациентов составило 55 336. Скончались за минувшие сутки 27 пациентов (общее – 4874).