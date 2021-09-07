Алтайская каноистка София Штиль стала трехкратным призером первенства мира

София Штиль с напарницей (фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ)

С 3 по 6 сентября в португальском Монтемор-у-Велью проходило первенство мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет и спортсменов до 24-х лет. В числе призеров соревнований оказалась представительница Алтайского края София Штиль.

Среди участников были представители более чем 50 стран мира. Они соревновались как в спринте, так и на длинных дистанциях, а также в набирающем популярность миксте. София Штиль, воспитанница тренера алтайской СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко Михаила Волкова, попала в заявку на трех дистанциях: каноэ-двойка на 200 и 500 метров, а также каноэ-четверка на 500 метров.

София Штиль с тренером Михаилом Волковым Фото: из личного архива героя(ев) публикации

4 сентября 18-летняя София в паре с Екатериной Шляпниковой из Воронежа завоевала бронзовую награду первенства мира на дистанции 500 метров. При этом девушки вполне могли претендовать и на второе место, так как примерно первые пару сотен метров они держались за лидерами гонки, но ближе к финишу их обогнали украинки. «Золото» же досталось дуэту из Венгрии.

Уже на следующий день Штиль поменяла партнершу по лодке и вышла на старт 200-метровки с Елизаветой Выпряжкиной из Самарской области. Наши девушки сделали хороший старт и половину спринта шли очень достойно, но в упорной борьбе с венгерской парой Агнесс Кисс-София Сорба уступили несколько сотых секунды - 45.15 против 45.57. «Бронза» в этот раз досталась представительницам Испании - Люсия Грана-Клаудиа Коуто - 45.68.

В заключительный соревновательный день за медали первенства мира боролась российская четверка в составе: Екатерина Пугачева, Анна Пивоварова, Елизавета Выпряжкина, София Штиль. Наши девушки стали третьими на дистанции 500 метров. Они уступили только венгеркам и украинкам.

Таким образом, на счету воспитанницы СШОР Константина Костенко три медали. Отметим, ранее София стала призером первенства Европы по гребле среди юниоров до 19 лет и молодежи до 24 лет. Соревнования проходили в Познани (Польша) в начале июля. Тогда Штиль в паре с Елизаветой Выпряжкиной завоевала серебряную медаль.

«Фишкой» Софии является тот факт, что она гребет с левой стороны, а это является редкостью среди каноистов, так что Штиль нарасхват. Без недостатка соревновательного опыта наша землячка точно не останется и это плюс, так как школа гребли поставила перед собой амбициозную задачу воспитать к Олимпиаде в Париже-2024 собственного участника Игр. Безусловно, это будет тяжело, ведь конкуренцию никто не отменял, а тем более, когда приходится соревноваться на одном уровне с опытными спортсменами, но София еще молода и при хорошем раскладе сможет попытаться попасть еще не на одну Олимпиаду.

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Соревнования проходили на легендарном канале «Мальта» в Познани (Польша), который был построен в 1990 году к чемпионату мира (подробнее)