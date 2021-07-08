Алтайская спортсменка стала призером первенства Европы по гребле

Софья Штиль с тренером Михаилом Волковым Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайская каноиска Софья Штиль стала призером первенства Европы по гребле среди юниоров до 19 лет и молодежи 24 лет.

Соревнования проходили на легендарном канале «Мальта» в Познани (Польша), который был построен в 1990 году к чемпионату мира. В наше время это не только чисто спортивный объект, но также он имеет статус культурного центра.

На место на пьедестале почета боролись более 750 спортсменов, представляющие почти 40 стран. В составе сборной России были и наша каноистка Софья Штиль, подопечная тренера Михаила Волкова.

В заключительный день турнира воспитанница спортшколы по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко завоевала серебряную медаль в тандеме с Елизаветой Выпряжкиной из Самарской области. Российский экипаж опередили представительницы Венгрии - Кисс Агнес и Сорба София. «Бронза» уехала в Испанию: ее завоевали Отеро Антиа и Оливейра Валерия.