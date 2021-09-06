В Барнауле стартует новый сезон проекта «Сибирская трансформация»

Проект позволяет преобразиться физически и духовно Фото: Олег УКЛАДОВ

12 сентября в Барнауле стартует восьмой сезон самого успешного проекта по преображению «Сибирская трансформация». За три месяца его участники постараются измениться как внешне, так и внутренне.

Суть «Сибирской трансформации» заключается в том, что люди вне зависимости от пола, возраста и физической формы, приходят в тренажерный зал, чтобы в скором времени добиться WOW-эффекта. При этом наставники прокачивают своих подопечных по разным направлениям, в том числе рассказывают о правильном питании.

- Это проект для людей, которые в большей степени только планируют заняться спортом, для физкультурников. «Сибирская трансформация» - это проект для тех, кто хочет измениться за короткий период времени, - говорит чемпион Европы, вице-чемпион мира по бодибилдингу, автор проекта Александр Барбашин. – Участнику дается три месяца, чтобы зафиксировать форму. В начале мы их фотографируем, чтобы было с чем сравнить в конце. Получая первоначальные снимки они, порой, сами удивляются, как смогли измениться за это время

По словам организаторов, в проекте есть несколько категорий, к примеру, «до 35 лет» и «свыше 35 лет» (у мужчин и у женщин). К участию приглашаются как те, кто уже некоторое время посещает тренировки, так и те, кто никак не может решиться. Нередко среди них встречаются мамочки в декрете и это, кстати, отдельная категория. Бояться и стесняться не стоит – тренер-наставник все покажет, расскажет и поддержит. Так что самое главное – начать, а с остальным можно справиться.

- Тренер всегда будет рядом, когда будут опускаться руки, когда надоест, а ведь эмоциональные ямы бывают абсолютно у всех и даже у меня, - признается известный бодибилдер. – Но после этих ям всегда бывает подъем.

Кроме того, будут разыграны призы среди тех, кто уже некоторое время занимается над построением своего тела, а может быть, даже уже не раз был участником «Сибирской трансформации», привел душу и тело в порядок, но по какой-то причине еще не готов участвовать в соревнованиях на профессиональном уровне. Так что категории найдутся под стать каждому.

- Уже неоднократно, участники нашего проекта, выигрывая, либо становясь призерами, шли дальше. В итоге они были призерами чемпионатов России и даже финалистами чемпионата Европы. Я считаю, это хороший прогресс - от участницы проекта до призеров чемпионатов самого высокого уровня, - говорит Александр Барбашин.

При этом организаторы «Сибирской трансформации» не исключают, что проект будет расширяться и расти. Так до настоящего времени не было категорий для подростков, а ведь как отмечают многие специалисты, и в особенности медики, в последние годы процент ожирения среди молодежи вырос. Для себя Александр Барбашин решил, что если от участников будет исходить инициатива, и их количество будет достаточным, то тогда подростков выведут в отдельную категорию.

- Немного расскажу о самой структуре тренировок: в программу входит несколько бесплатных персональных занятий, которые уже включены в стоимость участия. Их вполне достаточно, чтобы наставник объяснил программу, показал как что делать. В остальное время тренер корректирует питание, а также может вести дистанционно, ведь занятия исключительно в нашей сети не является обязательным условием. Если честно, большинство как раз не тренируется у нас. Также у нас есть онлайн направление. Это позволяет расширить географию: уже были участники из Хабаровска, Германии, Израиля, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга… Так что мы растем и будем расти дальше, - заявляет идейный вдохновитель проекта.

Старт нового сезона самого масштабного, преображающего проекта Сибири «СИБИРСКАЯ трансФОРМАция» состоится 12 сентября 2021 года. Пиши «хочу в проект» на номер WhatsApp: 8-902-541-08-85 и получай все условия участия.

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