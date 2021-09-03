На Алтае задержали угрожавшего взорвать школу мужчину

К месту возможного ЧП прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи и около тридцати полицейских Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

3 сентября в селе Онгудай Республики Алтай полицейские задержали 29-летнего местного жителя, сообщившего ложную информацию об угрозе взрыва в районной школе. Об этом пишет пресс-служба МВД региона.

Накануне вечером в полицию позвонил мужчина и сказал, что заминировал здание местной школы.

– Незамедлительно к месту возможного ЧП прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи, и порядка тридцати полицейских, которые оцепили прилегающую к учебному заведению территорию, – сообщают в МВД.

Всего полицейские обследовали три здания: начальную и среднюю общеобразовательную школу, а также помещение спортивного зала, откуда эвакуировали около тридцати детей и педагогов. Во время обследования учреждений полицейские не нашли никаких взрывных устройств.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления ранее судимого 29-летнего местного жителя. Его доставили в отделение, где в ходе разбирательства он признался в содеянном. Свой поступок мужчина объяснил тем, что был пьян и просто решил пошутить.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2. ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба».

Кроме уголовной ответственности, хулигану придется возместить причиненный экстренным службам материальный ущерб, которые, несмотря на ложное сообщение, приняли экстренные меры по недопущению угрозы террористического акта.

– Полицейские обращаются ко всем с призывом подумать о последствиях за ложное сообщение об акте терроризма! В момент совершения подобного хулиганского поступка кто-то может нуждаться в реальной помощи правоохранительных органов, – резюмировали в ведомстве.

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