Три детских сада «заминировали» в Барнауле

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле прошла волна «минирований». Три детских сада получили сообщения по электронной почте. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
- Эвакуировали садик № 159. Волна ложных минирований проходила по старому сценарию. Письма приходили на электронную почту, - сообщает «Инцидент Барнаул»
Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку. Здания обследовали кинологи с собаками. По предварительной информации, никаких взрывных устройств обнаружено не было.