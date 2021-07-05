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Общество5 июля 2021 11:28

Три детских сада «заминировали» в Барнауле

Сообщения пришли в учреждения на электронную почту
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла волна «минирований». Три детских сада получили сообщения по электронной почте. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Эвакуировали садик № 159. Волна ложных минирований проходила по старому сценарию. Письма приходили на электронную почту, - сообщает «Инцидент Барнаул»

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку. Здания обследовали кинологи с собаками. По предварительной информации, никаких взрывных устройств обнаружено не было.