Каякер из Москвы рассказал свою версию гибели вице-президента алтайской Федерации рафтинга Кирилла Косогорова

Кирилл Косогоров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

1 сентября в Барнауле состоялись похороны вице-президента Федерации рафтинга Алтайского края Кирилла Косогорова. Он утонул во время очередного сплава. Свою версию гибели спортсмена рассказал каякер из Москвы.

На днях на своей странице во «Вконтакте» турист-водник из Москвы Андрей Яковенко пишет о том, как проходил последний в жизни Кирилла сплав по реке Башкаус. Группа из шести спортсменов стартовала 26 августа. «Приключения» начались в первый же день, но группа успешно преодолела все пороги.

- Проснулись 27-го, легкий завтрак. Кирилл чувствовал себя «не очень», но выпил лекарство и вроде полегчало. Вышли на воду примерно в 10:35. Успешно проехали «Камикадзе». Подъехали к «Троглодиту» (место и название порога определил уже позже по видео из интернета), время примерно 10:50. На заходе справа вертикальный слив, слева чистый серповидный язык. Кирилл ехал первым, на предложение посмотреть сказал, что и так все нормально (со слов Рустама Модорова, ехал вторым за Кириллом) и прыгнул справа. Я шел предпоследним, увидел, что справа отрыв воды и поехал по языку. Где-то в середине языка увидел, что Кирилл варится под сливом, - рассказывает Андрей Яковенко. - Захожу в улово (участок реки, где образуется противоток основному потоку либо водоворот, - прим.ред.) под правым берегом чуть ниже слива, вижу, что Кирилла потихоньку вымывает из слива, но он уже начал вылезать из лодки. Тело и голова все еще были под водой, но было видно, что он еще двигается. Еще пара секунд и Кирилл всплывает отдельно от лодки уже лицом вниз. Видимо в эти пару секунд что-то произошло под водой, возможно удар головой о камень. После, когда уже поймали, увидели на каске довольно сильные царапины и GoPro срезана под самую крепежную площадку, самой камеры нет хоть страховочная веревочка на месте и целая.

Из воды Кирилла смогли достать еще спустя примерно сто метров вниз по течению реки. На тот момент на часах было около 10.57. Пульс не прощупывался, дыхания не было. Ребята начали проводить реанимационные действия. «Качали», по словам Яковенко, час, но результатов не было.

- Время 12, принимаем решение, что дальнейшие действия бессмыслены. Относим лодку Кирилла к месту, где он лежит, сами все собираемся в улове перед порогом. Одеваем его обратно в жилет и каску, упаковываем в спальник. Находим ровное место у стенки, укладываем, приваливаем сбоку лодкой, спальник темно-зеленый в яркую лодку будет видно. Стартуем сами уже без Кирилла. Много смотрим, много обносим, главная цель - без приключений доехать до конца. Около 19:30 финишируем на мосту, - завершает свой рассказ каякер.

О том, что происходило дальше, уже сообщалось ранее – группа связалась со спасателями МЧС и сообщила о произошедшем происшествии. Тело Кирилла с Башкауса забирали вертолетом. Далее его передали в правоохранительные органы, а 1 сентября, в день, когда Косогоров изначально планировал вернуться в Барнаул, его похоронили. Траурная церемония прошла на Булыгинско-Кировском кладбище.

В этом году Кириллу Косогорову должно было исполниться 33 года.

Редакция «Комсомольской правды» - Барнаул» приносит родным и близким спортсмена свои соболезнования.

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