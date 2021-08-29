На Алтае утонул опытнейший каякер Кирилл Косогоров

Кирилл Косогоров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Республике Алтай во время сплава утонул известный алтайский спортсмен-каякер, путешественник, экстремал Кирилл Косогоров.

- Ушел наш друг, путешественник, первопроходец многих рек, организатор соревнований, создатель множества сайтов и тематических групп (в том числе и этой) Кирилл Косогоров. Светлая память. Это произошло на нижнем ущелье Башкауса. Остальная часть группы в Улагане. Подробности несчастного случая будут позже, - говорится в сообщении в паблике «Алтай! Путешествия, туризм и отдых».

Кирилл был опытным спортсменом, причем он не только сам сплавлялся, но и учил других. Знал как вести себя на воде и как спасать людей. Кстати именно спасению было посвящено последнее видео, опубликованное на его странице во «Вконтакте». А вот спасти самого Кирилла никто не смог.

- Кирилл надолго заварился 27 августа, порог Троглодит, почти сразу после старта, после ночёвки. Из бочки вышел без лодки и без сознания, - пишет его товарищ Константин Талыков.

Место, где оказались туристы, довольно далеко от цивилизации, поэтому для транспортировки тела потребовалась помощь вертолета. Необходимую сумму – 560 тысяч рублей сообщество каякеров и туристов собрало быстро. О дальнейших мероприятиях пока информации нет.

Кирилл Косогоров был известным туристом. Он покорял новые реки и новые пороги, где ранее не ступала нога водников. В Барнауле спортсмен запомнился как организатор экстремальных соревнований по сплаву по реке Барнаулке. Стартовали участники с прыжка в лодке прямо с моста.

Косогоров становился призером чемпионата России и Кубка России по спортивному туризму, много путешествовал по миру. И даже покорил бурные реки Мадагаскара. Как признавался сам Кирилл, некоторые из них ранее лишь единожды проходили спортсмены:

- Да, мы очень опытные каякеры и нам такое по силам. Мы не любим подолгу рассматривать пороги. Нам нравится быстро плавать, - не без лишней скромности признавался он.

- Кирилл любил водопады, они дарили ему радость, азарт, мотивацию осуществлять сложные проекты, наполняли его силой и светом. Они сделали его жизнь такой, какой она была. В июне этого года я организовал несколько первопрохождений в Дагестане. Безусловной жемчужиной стал этот водопад на реке Казикумухское Койсу. Теперь это самый чистый и надёжный водопад на Кавказе из известных. Я хотел бы назвать этот водопад именем Кирилла Косогорова. Думаю, первопроходцы меня поддержат, - пишет каякер Михаил Крутянский.

Кириллу Косогорову было 32 года.

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