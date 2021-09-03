Прививки от гриппа 2021 в Алтайском крае: в регионе дали старт вакцинации

В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для взрослых Фото: Олег УКЛАДОВ

Прививки от гриппа 2021 в Алтайском крае начали делать с 30 августа, вакцинация продолжается. О том, как именно она организована и кому можно прививаться, на пресс-конференции 2 сентября рассказали представители минздрава региона.

Старт вакцинации

В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для взрослых. Это российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения, соответствующая всем ВОЗ. В ее состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1), (H3N2), а также двух типов В.

Прививать этой вакциной планируют взрослых в возрасте от 18 до 60 лет и тех, кто находится в потенциальных группах риска. Среди них взрослые, часто болеющие ОРЗ и ОРВИ, учащиеся и сотрудники сферы образования, медицинские работники, работники социальной сферы, ослабленные и люди с хроническими заболеваниями, в том числе люди старше 60 лет, а также беременные во втором и третьем триместрах.

Пока ситуация с ОРВИ в Алтайском крае стабильная, но затягивать с прививкой не стоить.

– Мы ожидаем сезонный подъем, как правило, он связан с формированием организованных коллективов, возвращением из отпусков, школы начинают работать, детские сады, – отметила Наталья Красильникова, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Она отметила, что прививка – основная мера профилактики болезни. При этом между любыми вакцинациями должен быть перерыв не менее четырех недель

Если говорить про противопоказания к вакцинации «Ультрикс Квадри», то это наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

Планируется, что прививочная кампания гриппа закончится 1 декабря. Всего этом году хотят привить более 1 миллиона 399 тысяч человек, в том числе 386 тысяч детей. Это 60% от всего населения региона.

Когда нужно прививаться для наибольшего эффекта

– Чем раньше сделать прививку, тем лучше. Если нет противопоказаний, то прививаться нужно сейчас. Нужно время, чтобы сформировался иммунитет. Для этого потребуется 14 дней, – говорит Ирина Переладова, главный внештатный специалист-эпидемиолог.

Она добавила, что даже после вакцинации следует соблюдать все меры безопасности.

Почему в крае не было заболевших гриппом

Последний раз заболевшего гриппом в Алтайском крае зарегистрировали в 2019 году, летальных случаев не было.

– Прошлой осенью аптеки опустели, там практически не было никаких противовирусных препаратов. Все боялись коронавируса и активно профилактировались, назначая препараты сами себе. Может быть, это и сыграло свою определенную роль в профилактике передачи вируса, – сказала Ирина Переладова.

Она добавила, что в это время также активно шла прививочная кампания против гриппа, что также сыграло большую роль. В итоге на ситуацию повлиял комплекс мер: профилактика, ограничительные мероприятия и вакцинация.

– Количество выделенных возбудителей был очень маленьким. За все годы моей работы такого минимального количество циркуляции вирусов среди здоровых людей не было. – говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог. – Если сегодня будем прививаться, то надеюсь, что ситуация по гриппу и ОРВИ хотя бы будет несколько стабильной. Коронавирусная инфекция будет продолжаться и наверное, мы подойдем к снижению заболеваемости, когда сможем привить 60% населения.

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