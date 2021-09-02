Барнаулец выкинул из окна щенка, который нагадил на кровать

Горожанин частично признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле разгневанный мужчина выбросил из окна щенка, в итоге бедное животное погибло. Об этом «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина.

В день происшествия мужчина выпивал, а когда вернулся домой, заметил, что щенок нагадил на кровать. Хозяин разозлился, схватил пса за шкирку и вышвырнул в окно. Вокруг скулящего от боли малыша собрался народ – и дети, и взрослые. Через несколько минут щенок умер.

В судебном заседании мужчина признал свою вину частично. Он пояснил, что не хотел кидать собаку с балкона, это получилось случайно.

– Ранее на предварительном следствии мужчина говорил, что собак он не любит, однако согласился на просьбу сожительницы завести животное, – говорит Анна Фомина.

Правоохранители собрали достаточно доказательств жестокого обращения с животным. Свидетели происшествия рассказали, что перед случившемся они слышали доносившиеся из окна визг и глухие удары, поэтому позвонили и в полицию.

– Вскрытие животного показало, что щенок еще при жизни получил перелом одной из лап, кость была фактически размозжена. Ранее барнаулец говорил, что бил щенка поводком, – пояснили в ведомстве.

Помощник прокурора добавила, что мужчину также признали виновным в том, что он хотел угнать автомобиль «Волга», но не смог завести.

По совокупности преступлений мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

– Судом также возложены обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, пройти наблюдение у врача психиатра-нарколога, – резюмировали в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что на Алтае 65-летнюю женщину из села Зеленая Дубрава, которая ела собак, осудили на 8 месяцев исправительных работ. 3 августа суд назначил ей наказание условно с испытательным сроком на 10 месяцев. Местные жители пожаловались на пенсионерку, которая подбирала бродячих собак и ела их. Животных умерщвляли неумело, собаки громко выли и скулили, что естественно, слышали соседи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думал мусор, а оказалось – собака. В Бийске водитель автобуса спас пса, которого выбросили на трассу

Он забрал животное себе (подробнее)