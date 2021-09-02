В Барнауле после линейки пропал 11-летний школьник

После линейки мальчик играл с одноклассниками на детской площадке Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле 1 сентября пропал школьник. 11-летний Никита Падеров ушел на линейку и не вернулся домой, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

– 1 сентября 2021 года вышел из школы, но домой не пришел, – говорится в сообщении.

Приметы мальчика: рост: 130 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серые, волосы светлые с короткой стрижкой.

Школьник был одет в темно-серый свитер, белую рубашку, тёмно-синие брюки и чёрные туфли. С собой у него был черный рюкзак.

– Около часа дня он ушел из дома на линейку. В школе он был, затем играл с одноклассниками на детской площадке. Потом ушел домой, и больше его никто не видел. Сейчас оперативники продолжают поиски, – рассказали «Комсомольской правде» в поисковом отряде.

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили информацию о пропаже мальчика. В пресс-службе ведомства рассказали, что вчера в Барнауле после торжественных линеек пропало сразу несколько детей, но всех их нашли еще вчера целыми и невредимыми, кроме Никиты Падерова.

Всех тех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика или знает об обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

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