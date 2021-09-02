Мусор, цены, дороги: что раздражает туристов на Алтае

Россияне рассказали, что в топе раздражающих вещей почти во всех регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристов, отдыхающих на Алтае, в большинстве случаев раздражают плохие дороги, мусор и цены. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob, который в завершении летнего сезона выяснил, чем чаще всего недовольны посетители популярных туристических направлений России.

Претензии к Алтаю

Россияне рассказали, что в топе раздражающих вещей почти во всех регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Алтай стал исключением их этого списка. Здесь лишь некоторые отдыхающие жаловались на отсутствие инфраструктуры. Главная претензия – дороговизна услуг. Затем следуют жалобы на мусор и плохое качество дорог.

– На Алтае туристы среди наиболее раздражающих факторов называли также завышенные цены на услуги, местную продукцию/несоответствие цены и качества − 21%, небрежное отношение к природе, мусор, грязь − 12%, плохие дороги − 9%, – сказано в опросе.

Если говорить о мнении самих жителей, то у них также есть некоторые претензии. Больше всего их раздражают в туристах, посещающих регион, неуважительное отношение к местным, обслуживающему персоналу − 22%, невоспитанность гостей – 21%, мусор, небрежное отношение к природе, а также достопримечательностям − 22%. При этом ничего раздражает в приезжих путешественниках 39% жителей Алтая.

А что в других регионах?

В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку самых раздражающих туристов факторов входит отношение местных жителей. В основном, речь шла про высокомерие и недовольство количеством приезжих.

В Краснодарском крае и на Ставрополье, наоборот, гости обличали невоспитанность и хамство других туристов. На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги. В Калининградской области — переменчивая погода.

– Регионы, где отдых чаще всего сопряжен только с положительными эмоциями, — Калининградская область, Дагестан, Ставрополье и Камчатка: более 40% туристов, посетивших эти места за последние три года, не назвали никаких нареканий, – говорится в опросе.

Местных жителей в гостях раздражает меньшее количество вещей. В целом топ-3 во всех регионах един: неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение, а также мусор.

Напомним, ранее мы сообщали о возмутительном поведении туристов на Алтае. Недалеко от Чуй-Оозы парень и девушка синей краской написали на камнях «Ты готов? К слиянию городов Вязьма – Новосибирск!». Вскоре алтайская прокуратура нашла туристов. Они раскаялись в содеянном и решили в знак извинения за свой поступок пожертвовать деньги местным экоактивистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайские школьники удалили с камней у «Белокурихи-2» надписи вандалов

Это был их подарок гостям и жителям города (подробнее)