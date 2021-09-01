Извинились рублем: разрисовавшие скалы в Горном Алтае туристы заплатили местным экоактивистам

За рисунки на скалах предусмотрена административная ответственность Фото: Дарья САВЕНКО

Алтайская прокуратура нашла парня и девушку, которые разрисовали краской скалы в Онгудайском районе. Туристы раскаялись в содеянном и решили в знак извинения за свой поступок пожертвовать деньги местным экоактивистам.

Вандализм для потомков

Видео с туристами, оставляющими надписи на скалах, разместил на своей странице в Instagram гид-экскурсовод по Алтаю Карчага Таханов. Он снял, как недалеко от Чуй-Оозы парень и девушка синей краской написали на камнях «Ты готов? К слиянию городов Вязьма – Новосибирск!».

Гид остановился и сделал туристам замечание, на что они ответили, что оставляют «память в истории для потомков». Таханов вежливо объяснил, что наверняка им самим было неприятно, если бы у них дома кто-то разрисовал стены.

– То же самое и для нас. Я алтаец, я здесь родился и вырос, это мой дом, это мои стены. Недавно активисты за свои средства очищали все скалы. Это очень тяжелый труд, – упрекнул гид туристов.

После публикации Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку и нашла «художников». Ими оказались жительница Новосибирска и житель Вязьмы, приехавшие в Республику Алтай отдыхать.

Раскаяние и наказание

Молодые люди и не думали, что за рисунки «на память» они могут понести административную ответственность.

– В ходе дачи объяснений они рассказали, что раскаиваются в содеянном, совершили надписи не подумав, не хотели никого оскорбить и не знали об административной ответственности за подобные действия, – рассказали в пресс-службе прокуратуры республики Алтай.

Также парень и девушка перевели 7 тысяч рублей общественному движению «Чистый Алтай», которое занимается очисткой алтайских скал от вандальных надписей и рисунков.

Несмотря на раскаяние, в отношении молодых людей все же возбудили административное дело по статье за несанкционированное нанесение надписей и рисунков на придорожных камнях. Им грозит штраф размере до 3 тысяч рублей.

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