Наш ответ «Алисе»: алтайские ученые создали нейросеть, распознающую заболевания легких

Над созданием программы работали больше 10 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские ученые разработали новый метод диагностики заболеваний легких. «Умная» программа основана на искусственном интеллекте, наподобие «Алисы» или «Сири», которые уже знакомы многим пользователям современных гаджетов. «Комсомолке» удалось связаться с разработчиком программы Сергеем Леоновым.

Сергей Леонидович - профессор кафедры «Технология машиностроения» Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Как признался наш собеседник, идея новой методики принадлежит профессору алтайского медуниверситета, доктору медицинских наук Владимиру Коновалову. Именно он предложил создать алгоритм, который облегчил бы жизнь многим врачам. Задача его коллеги, Сергея Леонова, была в том, чтобы проверить, эффективен ли способ диагностики.

- Идея использования искусственного интеллекта известна давно, но мы придумали свой подход к ней. Программа создавалась специально для исследования новообразований в легких. Она помогает диагностировать заболевание на основе компьютерной томографии, - подчеркнул Сергей Леонов.

Над созданием программы работали больше 10 лет. При этом была собрана объемная база данных из туберкулезного и онкологического диспансеров: специалисты «обучали» нейросеть по снимкам пациентов, которым диагнозы ставились со стопроцентной точностью.

- Я решил этим заняться еще потому, что у меня самого нашли опухоль в легких, но врачи так и не смогли определить, злокачественная она или нет. Пришлось провести мне операцию, но к медикам у меня претензий нет. Как говорят сами рентгенологи, даже самым опытным из них не всегда удается «на глаз», по снимкам, распознать форму новообразования, - пояснил профессор.

Алгоритм новой диагностики строится следующим образом: пациент проходит томографию, полученную серию снимков смотрит врач, анализирует и предполагает, какая из болезней может быть у человека. Далее оцифрованные изображения исследуются программой, основанной на математической статистике и данных по заболеваниям. В настоящий момент разработка способна распознавать три формы: рак, пневмонию и туберкулез.

- По нашим данным, точность диагноза, выставленного программой доходит до 80%. Окончательное решение принимает все же врач, - добавил Сергей Леонов.

Плюсом программы является и то, что она не требует больших затрат на какое-то специальное оборудование – требуется лишь компьютерный томограф, которых сейчас немало в Алтайском крае. Но и этого, к сожалению, недостаточно для её внедрения в медицинских учреждениях региона.

- Для внедрения нам нужен программист, который смог бы создать удобный интерфейс, чтобы не только я, разработчик, но и любой медик мог пользоваться программой. И, наконец, любая медицинская разработка должна сертифицироваться, - добавил Леонов.

К слову, в будущем программу можно будет настроить и на другие органы. Для этого потребуется лишь обширная база данных по заболеваниям.

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