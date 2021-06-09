В Барнауле передумали повышать цены на проезд в общественном транспорте

Ранее перевозчики объявляли о повышении цен. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле не будут пока что повышать цены на проезд в общественном транспорте. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Барнаульские перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, обратились в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи с соответствующими уведомлениями. Таким образом, на 18 маршрутах, где перевозчики планировали повысить стоимость проезда, цена сохранится на прежнем уровне - 25 рублей, – рассказали в горадминистрации.

Ранее перевозчики объявляли о повышении цен. На одних маршрутах проезд должен был подорожать до 26 рублей, на других - до 28, а на одном даже до 30 рублей. Часть перевозчиков уже даже успели поработать по новым ценниками. Это маршрутные такси №27, 18, 144, 58, 120, и 121, которые установили стоимость за проезд – 28 рублей. Теперь, как пояснили «Комсомольской правде» в мэрии, перевозчики сделали откат и вернули прежний ценник.

С чем связано такое решение перевозчиков, не уточняется. По сути, мэрия никак не может повлиять на цены, так как они относятся к нерегулируемым тарифам. Предприниматели сами устанавливают цены на проезд, исходя из рентабельности.