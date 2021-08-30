На скачках «Большой Сибирский Круг» разыграли два куша по 500 тысяч рублей

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

28 августа на ипподроме «Алтай» прошел четвёртый этап скачек «Большой Сибирский круг». Разыгрывались два престижных приза – «Губернаторский кубок» и «Золото Алтая», за каждый из которых победители получили по 500 тысяч рублей, рассказала "Комсомолке" ветеринар ипподрома «Алтай» Виктория Фартышева.

Соревнования «Большого Сибирского Круга» традиционно проводятся в крупнейших городах округа: Красноярске, Абакане, Омске, Барнауле, Новосибирске, а также в селе Новотырышкино, недалеко от Белокурихи. Однако в этом году Абакан пришлось исключить, поэтому четвертая часть скачек прошла в Новотырышкино, а пятая будет в Новосибирске.

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

Для каждого этапа скачек формируется группа лошадей. Причем так, что русские никогда не соревнуются с иностранцами.

Самыми резвыми считаются «иномарки» - лошади иностранного происхождения. Как правило, это французы, англичане, американцы. Наши же скакуны сражаются за «Губернаторский кубок». В этом году его завоевали гнедой жеребец Жанрист из Омской области и его наездник Александр Захаров. Призом стали 500 тысяч рублей.

Приз «Золото Алтая» на четвертом этапе «Большого Сибирского круга» завоевал жеребец Curious de Vie (его в свое время привезли из США) с наездником Владимиром Бухгаммером. Этот тандем за победу также заработал 500 тысяч рублей. Кстати, конь принадлежит президенту Федерации бегов и скачек Сергею Меркулову.

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, что касается наездников, они далеко не всегда привязаны к конкретной лошади. Все зависит от владельца животного. Если он хочет, чтобы его питомцем управлял конкретный жокей, то платит ему сумму за скачки. Это может быть заранее оговоренная сумма или 50% от денежного приза за место, которое займут наездник со своим скакуном.

Вне зависимости от происхождения, всех лошадей тщательно готовят к скачкам. Ветеринар ипподрома «Алтай» Виктория Фартышева рассказывает, что, прежде чем побороться за престижную награду, скакуны должны пройти квалификацию, чтобы подтвердить свой статус. Иначе приз не получить.

- Даже если лошадь в течение всей жизни имеет очень хорошую репутацию, но, например, в нынешнем сезоне не выступала, она тоже должна пройти тестирование в виде тренировочного заезда прямо перед соревнованиями. Во время забега на скакуна смотрит ветеринарный врач и зоотехник, чтобы понять, правильно ли бежит участник, так как верховая езда – очень травмоопасный вид спорта. Причем, как для животного, так и для наездника, – объясняет Виктория.

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, без травм нынешние скачки не обошлись. Жеребец по кличке Заур Голда из Красноярского края на втором круге не вписался в поворот, перевернулся и сломал ногу. Лошадь решили усыпить, чтобы не продлевать страдания. В итоге приз выиграла рыжая кобыла Селика, приехавшая из Омской области и жокей Анатолий Лавринец.

Победители четвёртого этапа скачек «Большой Сибирский круг» примут участие в финале, который пройдет 18 сентября в Новосибирске.

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Большой Сибирский круг» Фото: Олег УКЛАДОВ

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